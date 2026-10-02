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Бутербродница Kitfort КТ-3612 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бутербродница Kitfort КТ-3612

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Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 1
Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 2
Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 3
Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 4
Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
  • Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 1
  • Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 2
  • Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 3
  • Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 4
  • Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643322
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сэндвичницы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х14
Вес, кг.
1.66

Описание товара Бутербродница Kitfort КТ-3612

Бутербродница КТ-3612 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, а также мяса, рыбы, овощей и сосисок. Конструкция предусматривает приготовление продуктов с закрытой крышкой. При таком приготовлении блюд продукты находятся между двух нагреваемых панелей и готовятся с двух сторон. Приготовление блюд с закрытой крышкой позволяет им быстрее готовиться и не требует от вас переворачивать еду в процессе приготовления. Данная модель оснащена небольшим поддоном для слива жира и сока, которые выделяются в процессе приготовления продуктов.

Отзывы о товаре Бутербродница Kitfort КТ-3612




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сэндвичницы
Страна производитель
Китай
Описание
Бутербродница КТ-3612 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, а также мяса, рыбы, овощей и сосисок. Конструкция предусматривает приготовление продуктов с закрытой крышкой. При таком приготовлении блюд продукты находятся между двух нагреваемых панелей и готовятся с двух сторон. Приготовление блюд с закрытой крышкой позволяет им быстрее готовиться и не требует от вас переворачивать еду в процессе приготовления. Данная модель оснащена небольшим поддоном для слива жира и сока, которые выделяются в процессе приготовления продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бутербродница Kitfort КТ-3612 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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