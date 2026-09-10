Сэндвичница Starwind SSM2103 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
750
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Терморегулятор
нет
Управление со смартфона
Нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414559
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
750
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Терморегулятор
нет
Управление со смартфона
Нет
Функции и особенности
панели с антипригарным покрытием не подвержены пригоранию теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, кг.
1.14
Описание товара Сэндвичница Starwind SSM2103 черный
Сэндвичница Starwind SSM2103 представлена в лаконичном черном корпусе с нескользящими ножками и устойчивыми к высоким температурам бакелитовыми ручками. Панель дополнена антипригарным покрытием для экономии масла и легкого приготовления вкусных закусок. На корпусе есть понятный индикатор готовности к работе. Отсек для кабеля позволяет аккуратно убирать Starwind SSM2103 в кухонный шкаф, где она не занимает много места. Фиксатор ручек и крышки допускает хранение сэндвичницы в любом положении. Модель действует с мощностью 750 Вт, гарантирует быстрый и равномерный нагрев панели.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
750
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Терморегулятор
нет
Управление со смартфона
Нет
Функции и особенности
панели с антипригарным покрытием не подвержены пригоранию теста
Страна производитель
Китай
Сэндвичница Starwind SSM2103 представлена в лаконичном черном корпусе с нескользящими ножками и устойчивыми к высоким температурам бакелитовыми ручками. Панель дополнена антипригарным покрытием для экономии масла и легкого приготовления вкусных закусок. На корпусе есть понятный индикатор готовности к работе. Отсек для кабеля позволяет аккуратно убирать Starwind SSM2103 в кухонный шкаф, где она не занимает много места. Фиксатор ручек и крышки допускает хранение сэндвичницы в любом положении. Модель действует с мощностью 750 Вт, гарантирует быстрый и равномерный нагрев панели.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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