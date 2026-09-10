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Сэндвичница Starwind SSM2103 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сэндвичница Starwind SSM2103 черный

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Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 1
Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 2
Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 3
Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 4
Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 5
Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 6
Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 7
Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 8
Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 9
Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
750
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Терморегулятор
нет
Управление со смартфона
Нет
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 1
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 2
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 3
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 4
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 5
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 6
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 7
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 8
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 9
  • Сэндвичница Starwind SSM2103 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414559
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
750
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Терморегулятор
нет
Управление со смартфона
Нет
Функции и особенности
панели с антипригарным покрытием не подвержены пригоранию теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, кг.
1.14

Описание товара Сэндвичница Starwind SSM2103 черный

Сэндвичница Starwind SSM2103 представлена в лаконичном черном корпусе с нескользящими ножками и устойчивыми к высоким температурам бакелитовыми ручками. Панель дополнена антипригарным покрытием для экономии масла и легкого приготовления вкусных закусок. На корпусе есть понятный индикатор готовности к работе. Отсек для кабеля позволяет аккуратно убирать Starwind SSM2103 в кухонный шкаф, где она не занимает много места. Фиксатор ручек и крышки допускает хранение сэндвичницы в любом положении. Модель действует с мощностью 750 Вт, гарантирует быстрый и равномерный нагрев панели.

Отзывы о товаре Сэндвичница Starwind SSM2103 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
750
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Терморегулятор
нет
Управление со смартфона
Нет
Функции и особенности
панели с антипригарным покрытием не подвержены пригоранию теста
Страна производитель
Китай
Описание
Сэндвичница Starwind SSM2103 представлена в лаконичном черном корпусе с нескользящими ножками и устойчивыми к высоким температурам бакелитовыми ручками. Панель дополнена антипригарным покрытием для экономии масла и легкого приготовления вкусных закусок. На корпусе есть понятный индикатор готовности к работе. Отсек для кабеля позволяет аккуратно убирать Starwind SSM2103 в кухонный шкаф, где она не занимает много места. Фиксатор ручек и крышки допускает хранение сэндвичницы в любом положении. Модель действует с мощностью 750 Вт, гарантирует быстрый и равномерный нагрев панели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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