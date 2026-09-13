Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Габариты (ВxГxШ), мм
250x225x170
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704128
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Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-1008
Электрический чайник Rondell RDE-1008 вместительностью 1.7 литра обещает стать настоящей изюминкой на вашей кухне. Этот чайник порадует рядом инновационных функций и современным дизайном с яркой подсветкой. Благодаря сертифицированному английскому контроллеру STRIX устройство обещает быть надежным и безопасным, а максимальная мощность 2200 Вт обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды. Утренний кофе не заставит себя ждать!. Корпус из высококачественного термостойкого стекла делает этот чайник не только красивым, но и прочным. Благодаря прозрачному корпусу устройства вы можете наблюдать за нагревом воды в реальном времени. Внутренняя подсветка придает прибору особое очарование и превращает его в оригинальное кухонное украшение. Скрытый нагревательный элемент и поворачивающийся на 360° корпус делают использование чайника максимально удобным, а шкала уровня воды помогает контролировать объем залитой жидкости. Защита от перегрева и автоотключение при отсутствии и закипании воды обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Купите чайник Rondell RDE-1008 и погрузитесь в атмосферу красивого и уютного домашнего чаепития!
Электрический чайник Rondell RDE-1008 вместительностью 1.7 литра обещает стать настоящей изюминкой на вашей кухне. Этот чайник порадует рядом инновационных функций и современным дизайном с яркой подсветкой. Благодаря сертифицированному английскому контроллеру STRIX устройство обещает быть надежным и безопасным, а максимальная мощность 2200 Вт обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды. Утренний кофе не заставит себя ждать!. Корпус из высококачественного термостойкого стекла делает этот чайник не только красивым, но и прочным. Благодаря прозрачному корпусу устройства вы можете наблюдать за нагревом воды в реальном времени. Внутренняя подсветка придает прибору особое очарование и превращает его в оригинальное кухонное украшение. Скрытый нагревательный элемент и поворачивающийся на 360° корпус делают использование чайника максимально удобным, а шкала уровня воды помогает контролировать объем залитой жидкости. Защита от перегрева и автоотключение при отсутствии и закипании воды обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Купите чайник Rondell RDE-1008 и погрузитесь в атмосферу красивого и уютного домашнего чаепития!
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