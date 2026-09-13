Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый
Блендерный набор RDE-1300 с максимальной мощностью 1200 Вт поможет вам легко и быстро воплощать в жизнь самые затейливые кулинарные фантазии. Погружная часть и рабочие лезвия прибора выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует ему длительный срок безупречной службы. Блендер оснащен современным DC-мотором с низким уровнем шума, поэтому вы сможете включать прибор в утренние или вечерние часы. Особому комфорту в использовании устройства способствует световой индикатор работы в виде LED-подсветки. Специальный регулятор плавно переключает скорости блендера. В устройстве также предусмотрен режим TURBO — для самых твердых и плотных ингредиентов. Благодаря венчику, входящему в комплектацию блендера, вы можете не только измельчать, но и взбивать. В набор также входят рабочая чаша объемом 650 мл и стакан для смешивания объемом 800 мл. Пользоваться прибором очень удобно: ручка блендера имеет особое покрытие, благодаря которому он не будет скользить в процессе использования. Купите блендерный набор RDE-1300 и занимайтесь кулинарным творчеством каждый день!
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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