Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый
Hyundai HYV-C5450 – это эргономичный пылесос в оригинальном двухцветном цветовом решении. Для удобства и быстроты уборки девайс оснащён мощным мотором, выдающим 2200 Вт в общей сложности и 380 Вт при всасывании. Благодаря этому эффективность очистки любых поверхностей находится на высоте. Мощность устройства поддается регулировке – для этого есть специальный поворотный переключатель на его корпусе. Её можно тонко подстроить под любые задачи и потребности. Пылесборник данной модели вмещает до 2.5 л и не требует опустошения после каждой уборки. Также Hyundai HYV-C5450 работает с контейнером для пыли. Длина кабеля прибора составляет 5 м и позволят, с одной стороны, не находиться слишком близко к источнику питания, а с другой, не запутываться в проводе. Он сматывается на интегрированную внутрь Hyundai HYV-C5450 катушку после нажатия на соответствующую кнопку автоматически. Для удобного и быстрого перемещения Hyundai HYV-C5450 обладает парой колес и эргономичной рукояткой. Его труба имеет телескопическую конструкцию для быстрой регулировки длины. Корпус Hyundai HYV-C5450 сделан из лёгкого и прочного пластика. В комплекте с данной моделью поставляется инструкция, полностью переведенная на русский язык. Руководство по эксплуатации подробно описывает все моменты, связанные с использованием прибора.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт...
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитПылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 10 370 руб.2593 руб. в СплитПылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885FH3P с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 10 920 руб.2730 руб. в СплитПылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитПылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый
-
В наличииЦена 33 260 руб.8315 руб. в СплитПылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок...
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый