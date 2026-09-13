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Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый

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Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704067
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
оранжевый
Прочее
НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
легко очищаемый пылесборник, шланг
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х31
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый

Hyundai HYV-C5450 – это эргономичный пылесос в оригинальном двухцветном цветовом решении. Для удобства и быстроты уборки девайс оснащён мощным мотором, выдающим 2200 Вт в общей сложности и 380 Вт при всасывании. Благодаря этому эффективность очистки любых поверхностей находится на высоте. Мощность устройства поддается регулировке – для этого есть специальный поворотный переключатель на его корпусе. Её можно тонко подстроить под любые задачи и потребности. Пылесборник данной модели вмещает до 2.5 л и не требует опустошения после каждой уборки. Также Hyundai HYV-C5450 работает с контейнером для пыли. Длина кабеля прибора составляет 5 м и позволят, с одной стороны, не находиться слишком близко к источнику питания, а с другой, не запутываться в проводе. Он сматывается на интегрированную внутрь Hyundai HYV-C5450 катушку после нажатия на соответствующую кнопку автоматически. Для удобного и быстрого перемещения Hyundai HYV-C5450 обладает парой колес и эргономичной рукояткой. Его труба имеет телескопическую конструкцию для быстрой регулировки длины. Корпус Hyundai HYV-C5450 сделан из лёгкого и прочного пластика. В комплекте с данной моделью поставляется инструкция, полностью переведенная на русский язык. Руководство по эксплуатации подробно описывает все моменты, связанные с использованием прибора.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C5450 2200Вт черный/оранжевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
оранжевый
Прочее
НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
легко очищаемый пылесборник, шланг
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C5450 – это эргономичный пылесос в оригинальном двухцветном цветовом решении. Для удобства и быстроты уборки девайс оснащён мощным мотором, выдающим 2200 Вт в общей сложности и 380 Вт при всасывании. Благодаря этому эффективность очистки любых поверхностей находится на высоте. Мощность устройства поддается регулировке – для этого есть специальный поворотный переключатель на его корпусе. Её можно тонко подстроить под любые задачи и потребности. Пылесборник данной модели вмещает до 2.5 л и не требует опустошения после каждой уборки. Также Hyundai HYV-C5450 работает с контейнером для пыли. Длина кабеля прибора составляет 5 м и позволят, с одной стороны, не находиться слишком близко к источнику питания, а с другой, не запутываться в проводе. Он сматывается на интегрированную внутрь Hyundai HYV-C5450 катушку после нажатия на соответствующую кнопку автоматически. Для удобного и быстрого перемещения Hyundai HYV-C5450 обладает парой колес и эргономичной рукояткой. Его труба имеет телескопическую конструкцию для быстрой регулировки длины. Корпус Hyundai HYV-C5450 сделан из лёгкого и прочного пластика. В комплекте с данной моделью поставляется инструкция, полностью переведенная на русский язык. Руководство по эксплуатации подробно описывает все моменты, связанные с использованием прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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