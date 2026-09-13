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Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный

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Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 1
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 2
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 3
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 4
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 5
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 6
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 7
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 8
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 9
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 10
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 11
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 12
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 13
Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 1
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 2
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 3
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 4
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 5
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 6
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 7
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 8
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 9
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 10
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 11
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 12
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 13
  • Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
2 330 руб.  8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704048
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, щелевая, электрощетка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
настенное крепление
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х22х17
Вес, кг.
2.8

Описание товара Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный

Вертикальные пылесосы Maxwell идеально подходят для современных пользователей, ценящих удобство и простоту эксплуатации. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки, оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надёжность и устойчивость конструкции. Мощность пылесоса можно с лёгкостью регулировать с помощью удобного регулятора на ручке, что предоставляет возможность адаптировать процесс уборки под различные типы поверхностей. Питаются пылесосы от мощного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2200 мА·ч, обеспечивающего до 30 минут автономной работы. Это позволяет без труда очистить среднюю квартиру без необходимости частой подзарядки. Сравнительно небольшой вес в 2,8 кг делает пылесосы Maxwell лёгкими в управлении, а их компактный дизайн в элегантном белом цвете с вместительным контейнером-пылесборником на 0,4 литра идеален для ежедневного использования. Пылесосы Maxwell обладают мощностью в 120 Вт, что достаточно для эффективной уборки пыли и мелкого мусора. Несмотря на отсутствие станции для хранения, модели легко компактно размещаются в любом уголке квартиры. Это надёжное и стильное решение для тех, кто стремится к чистоте и комфорту, не жертвуя при этом свободным пространством.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, щелевая, электрощетка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
настенное крепление
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
120
Развернуть
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Maxwell идеально подходят для современных пользователей, ценящих удобство и простоту эксплуатации. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки, оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надёжность и устойчивость конструкции. Мощность пылесоса можно с лёгкостью регулировать с помощью удобного регулятора на ручке, что предоставляет возможность адаптировать процесс уборки под различные типы поверхностей. Питаются пылесосы от мощного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2200 мА·ч, обеспечивающего до 30 минут автономной работы. Это позволяет без труда очистить среднюю квартиру без необходимости частой подзарядки. Сравнительно небольшой вес в 2,8 кг делает пылесосы Maxwell лёгкими в управлении, а их компактный дизайн в элегантном белом цвете с вместительным контейнером-пылесборником на 0,4 литра идеален для ежедневного использования. Пылесосы Maxwell обладают мощностью в 120 Вт, что достаточно для эффективной уборки пыли и мелкого мусора. Несмотря на отсутствие станции для хранения, модели легко компактно размещаются в любом уголке квартиры. Это надёжное и стильное решение для тех, кто стремится к чистоте и комфорту, не жертвуя при этом свободным пространством.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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