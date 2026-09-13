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Чайник электрический Vitek VT-1161 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Vitek VT-1161

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Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 1
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 2
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 3
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 4
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 5
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 6
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 7
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 8
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 9
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 10
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 11
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 12
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 13
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 14
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 15
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 16
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 17
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 18
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 19
Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215x174x220 cc
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 1
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 2
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 3
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 4
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 5
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 6
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 7
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 8
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 9
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 10
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 11
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 12
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 13
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 14
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 15
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 16
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 17
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 18
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 19
  • Чайник электрический Vitek VT-1161 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704015
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215x174x220 cc
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1161

Чайник электрический Vitek VT-1161 быстро нагреет воду для утреннего кофе, вечернего чая или приготовления растворимых блюд. Прибор работает от обычной розетки, поэтому его можно использовать не только дома, но и в офисе, на даче и там, где нет доступа к плите. За процессом не нужно следить – чайник отключится самостоятельно, как только вода закипит.

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-1161




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215x174x220 cc
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Vitek VT-1161 быстро нагреет воду для утреннего кофе, вечернего чая или приготовления растворимых блюд. Прибор работает от обычной розетки, поэтому его можно использовать не только дома, но и в офисе, на даче и там, где нет доступа к плите. За процессом не нужно следить – чайник отключится самостоятельно, как только вода закипит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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