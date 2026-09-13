Описание товара Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный

Электрогриль Hyundai HYG-3041 позволяет готовить любимые блюда дома быстро, просто и с минимальным количеством масла. Модель сочетает мощность, простоту управления и функциональность, обеспечивая равномерный нагрев и идеальную прожарку. Компактный размер и корпус из нержавеющей стали и пластика делают этот гриль удобным решением для кухни. Рабочие панели с антипригарным покрытием нагреваются до 230 °С, благодаря чему мясо, рыба, овощи и тосты готовятся быстро и без потери сочности. Поверхность сохраняет структуру продуктов и придает им характерный рисунок — как на классическом гриле. Размер жарочной поверхности — 280?230 мм. Прибор отлично справляется как с порционными блюдами, так и с закусками для всей семьи. Модель оснащена съемными панелями, которые легко промываются под водой. Плавная механическая регулировка температуры позволяет точно настраивать нагрев под тип продукта — от бутербродов до стейков. Световая индикация подсказывает, когда гриль включён и когда достигнута нужная температура. Устройство открывается на 180 градусов, поэтому его можно использовать как полноценную жарочную поверхность для барбекю. Встроенный лоток для сбора жира помогает сохранять чистоту во время готовки и делает блюда менее жирными. Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость, а ненагревающаяся ручка защищает от ожогов. В конструкции также предусмотрена фиксация в закрытом положении, что удобно для хранения. Угол наклона верхней панели регулируется — это позволяет адаптировать гриль под разные продукты и режимы. Hyundai HYG-3041 станет отличным выбором для тех, кто хочет питаться разнообразно и полезно, не тратя много времени на приготовление. Он заменит сразу несколько кухонных приборов и поможет готовить дома блюда с аппетитной корочкой, как на углях — но без дыма и с комфортом.