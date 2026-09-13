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Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный

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Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 1
Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 2
Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 3
Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 4
Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 5
Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 6
Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 7
Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 8
Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Съемные пластины
да
  • Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 1
  • Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 2
  • Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 3
  • Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 4
  • Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 5
  • Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 6
  • Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 7
  • Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 8
  • Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703984
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
фиксация в закрытом состоянии
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х15
Вес, кг.
3.73

Описание товара Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный

Электрогриль Hyundai HYG-3041 позволяет готовить любимые блюда дома быстро, просто и с минимальным количеством масла. Модель сочетает мощность, простоту управления и функциональность, обеспечивая равномерный нагрев и идеальную прожарку. Компактный размер и корпус из нержавеющей стали и пластика делают этот гриль удобным решением для кухни. Рабочие панели с антипригарным покрытием нагреваются до 230 °С, благодаря чему мясо, рыба, овощи и тосты готовятся быстро и без потери сочности. Поверхность сохраняет структуру продуктов и придает им характерный рисунок — как на классическом гриле. Размер жарочной поверхности — 280?230 мм. Прибор отлично справляется как с порционными блюдами, так и с закусками для всей семьи. Модель оснащена съемными панелями, которые легко промываются под водой. Плавная механическая регулировка температуры позволяет точно настраивать нагрев под тип продукта — от бутербродов до стейков. Световая индикация подсказывает, когда гриль включён и когда достигнута нужная температура. Устройство открывается на 180 градусов, поэтому его можно использовать как полноценную жарочную поверхность для барбекю. Встроенный лоток для сбора жира помогает сохранять чистоту во время готовки и делает блюда менее жирными. Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость, а ненагревающаяся ручка защищает от ожогов. В конструкции также предусмотрена фиксация в закрытом положении, что удобно для хранения. Угол наклона верхней панели регулируется — это позволяет адаптировать гриль под разные продукты и режимы. Hyundai HYG-3041 станет отличным выбором для тех, кто хочет питаться разнообразно и полезно, не тратя много времени на приготовление. Он заменит сразу несколько кухонных приборов и поможет готовить дома блюда с аппетитной корочкой, как на углях — но без дыма и с комфортом.

Отзывы о товаре Электрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Развернуть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
фиксация в закрытом состоянии
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль Hyundai HYG-3041 позволяет готовить любимые блюда дома быстро, просто и с минимальным количеством масла. Модель сочетает мощность, простоту управления и функциональность, обеспечивая равномерный нагрев и идеальную прожарку. Компактный размер и корпус из нержавеющей стали и пластика делают этот гриль удобным решением для кухни. Рабочие панели с антипригарным покрытием нагреваются до 230 °С, благодаря чему мясо, рыба, овощи и тосты готовятся быстро и без потери сочности. Поверхность сохраняет структуру продуктов и придает им характерный рисунок — как на классическом гриле. Размер жарочной поверхности — 280?230 мм. Прибор отлично справляется как с порционными блюдами, так и с закусками для всей семьи. Модель оснащена съемными панелями, которые легко промываются под водой. Плавная механическая регулировка температуры позволяет точно настраивать нагрев под тип продукта — от бутербродов до стейков. Световая индикация подсказывает, когда гриль включён и когда достигнута нужная температура. Устройство открывается на 180 градусов, поэтому его можно использовать как полноценную жарочную поверхность для барбекю. Встроенный лоток для сбора жира помогает сохранять чистоту во время готовки и делает блюда менее жирными. Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость, а ненагревающаяся ручка защищает от ожогов. В конструкции также предусмотрена фиксация в закрытом положении, что удобно для хранения. Угол наклона верхней панели регулируется — это позволяет адаптировать гриль под разные продукты и режимы. Hyundai HYG-3041 станет отличным выбором для тех, кто хочет питаться разнообразно и полезно, не тратя много времени на приготовление. Он заменит сразу несколько кухонных приборов и поможет готовить дома блюда с аппетитной корочкой, как на углях — но без дыма и с комфортом.
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Отзывы


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