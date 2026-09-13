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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 20
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 21
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 22
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 23
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 24
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 25
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 26
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 27
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 28
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 29
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 30
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 31
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 20
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 21
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 22
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 23
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 24
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 25
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 26
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 27
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 28
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 29
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 30
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 31
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703983
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45x26x34.5см
Размеры в упаковке, см
48х39х31
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром

Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2007 имеет мощность 700 Вт и объем 20 л. Корпус выполнен в серебристом цвете, а дверца имеет зеркальную поверхность. Выбрать нужное время и мощность работы прибора можно с помощью двух поворотных переключателей.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2007 20л. 700Вт черная/хром




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45x26x34.5см
Описание
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2007 имеет мощность 700 Вт и объем 20 л. Корпус выполнен в серебристом цвете, а дверца имеет зеркальную поверхность. Выбрать нужное время и мощность работы прибора можно с помощью двух поворотных переключателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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