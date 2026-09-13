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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703820
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
н/д
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
12.6

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной

Микроволновая печь HYUNDAI HYM-D3005- это отличный выбор для вашего домохозяйства, который сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. С объемом 20 литров, она предоставляет достаточно пространства для разогрева и приготовления различных блюд. Поворотный стол диаметром 255 мм гарантирует равномерное прогревание продуктов. Управление является электронным, что обеспечивает легкость и удобство в использовании. Мощность в 700 Вт позволяет быстро нагревать пищу, сохраняя при этом максимум ее полезных свойств. Микроволновка оснащена LED-дисплеем с дневным свечением, что позволяет легко отслеживать процесс приготовления и настройки. Открывание дверцы с помощью ручки добавляет удобства в эксплуатации. Эта модель выполнена в элегантном черном цвете, что сделает ее стильным дополнением к любому кухонному интерьеру. Кроме того, микроволновка HYUNDAI заботится о безопасности семьи: в ней предусмотрена блокировка от детей, что позволяет избежать случайных нежелательных случаев на кухне. Микроволновая печь HYUNDAI HYM-D3005 - это надежный и функциональный помощник, который удовлетворит все ваши потребности в готовке и разогреве пищи!

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3005 20л. 700Вт черная/стальной




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
н/д
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь HYUNDAI HYM-D3005- это отличный выбор для вашего домохозяйства, который сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. С объемом 20 литров, она предоставляет достаточно пространства для разогрева и приготовления различных блюд. Поворотный стол диаметром 255 мм гарантирует равномерное прогревание продуктов. Управление является электронным, что обеспечивает легкость и удобство в использовании. Мощность в 700 Вт позволяет быстро нагревать пищу, сохраняя при этом максимум ее полезных свойств. Микроволновка оснащена LED-дисплеем с дневным свечением, что позволяет легко отслеживать процесс приготовления и настройки. Открывание дверцы с помощью ручки добавляет удобства в эксплуатации. Эта модель выполнена в элегантном черном цвете, что сделает ее стильным дополнением к любому кухонному интерьеру. Кроме того, микроволновка HYUNDAI заботится о безопасности семьи: в ней предусмотрена блокировка от детей, что позволяет избежать случайных нежелательных случаев на кухне. Микроволновая печь HYUNDAI HYM-D3005 - это надежный и функциональный помощник, который удовлетворит все ваши потребности в готовке и разогреве пищи!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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