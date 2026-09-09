Микроволновая печь Sharp R2852RSL, 20 л 800 Вт, серебристая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Цвет
серебряный
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
поворотные
Дисплей
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
биокерамическая эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры
Объем
20 л
Цвет
серебряный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
поворотные
Дисплей
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
12.2
Описание товара Микроволновая печь Sharp R2852RSL, 20 л 800 Вт, серебристая
Впишется в любой интерьер и будет долго радовать вас качеством и надежностью. Используя удобное автоменю, вы без труда сможете приготовить такие популярные и сытные блюда, как картошка в мундире, пицца, разнообразные рагу и многое, многое другое.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с механическим управлением, 20 л, 800 Вт, маленькие, для офиса
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
биокерамическая эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры
Объем
20 л
Цвет
серебряный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Развернуть
Управление
поворотные
Дисплей
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Впишется в любой интерьер и будет долго радовать вас качеством и надежностью. Используя удобное автоменю, вы без труда сможете приготовить такие популярные и сытные блюда, как картошка в мундире, пицца, разнообразные рагу и многое, многое другое.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с механическим управлением, 20 л, 800 Вт, маленькие, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с механическим управлением, 20 л, 800 Вт, маленькие, для офиса
Микроволновая печь Sharp R2852RSL, 20 л 800 Вт, серебристая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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