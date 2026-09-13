Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый

Многофункциональная микроволновая печь с понятным и простым управлением. На передней панели прибора присутствует шесть кнопок, один поворотный регулятор для варьирования времени и веса, а также яркий жидкокристаллический дисплей. Управление и настройка режимов работы устройства выполняются с помощью верхних четырех клавиш. Они позволяют быстро подстроить девайс под определенный продукт. Благодаря максимальной мощности в 800 Вт микроволновка может как быстро разогреть, так и бережно и постепенно разморозить. При этом, и разморозка, и разогрев, и даже приготовление могут происходить на автоматике. Две нижние кнопки отвечают за быстрый старт (плюс 30 секунд времени) и остановку. Данная модель надежно защищена от детей. Система в разы повышает безопасность использования микроволновой печи в быту. Особенно этот аспект актуален для семей, где есть много малолетних чад. Внутреннее пространство устройства вмещает до 23 л объема — этого хватит даже для большой порции еды, которая рассчитана на несколько людей. Диаметр поворотного стола также способствует этому и имеет диаметр 270 мм, на который помещается даже крупное блюдо или емкость. Часть, скрывающаяся за дверцей, покрыта эмалью для более простой очистки. От всех поверхностей устройства легко отмывается практически любое загрязнение — даже старое и засохшее. Компактные габаритные размеры, небольшой вес и функциональный дизайн делают микроволновую печь отличным выбором для любой кухни, независимо от количества свободного места в ней и ее интерьера. В комплекте с прибором идёт полноценное руководство по эксплуатации, которое полностью переведено на русский язык.