Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый
Мясорубка HYUNDAI – это надежное и мощное устройство для вашей кухни, разработанное для эффективного и быстрого измельчения мяса и других продуктов. Она оснащена двигателем с номинальной мощностью 1800 Вт, что обеспечивает высокую производительность, достигающую 2,2 кг в минуту. Корпус мясорубки выполнен из прочного пластика, который гарантирует долговечность и эстетичный внешний вид. Одной из ключевых особенностей этой модели является защита двигателя от перегрузки, что продлевает срок службы устройства и делает его безопасным в эксплуатации. Система реверса позволяет быстро избавиться от застрявших кусочков мяса, избегая необходимости разбора прибора. Мясорубка является идеальным выбором для тех, кто ценит время, поскольку она может работать непрерывно до 10 минут, что позволяет переработать значительное количество продуктов за один раз. Благодаря комбинации мощного двигателя и эргономичного дизайна, мясорубка HYUNDAI станет незаменимым помощником на кухне, обеспечивая простое и эффективное приготовление блюд.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Отзывы о товаре Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый