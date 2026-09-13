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Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый

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Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 1
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 2
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 3
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 4
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 5
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 6
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 7
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 8
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 9
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 10
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 11
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 12
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 13
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 14
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 15
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 16
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 17
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 18
Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 1
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 2
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 3
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 4
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 5
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 6
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 7
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 8
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 9
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 10
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 11
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 12
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 13
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 14
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 15
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 16
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 17
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 18
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703952
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
для колбас, для кеббе, диск для фарша (2 шт.)
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный дискx2 шт., толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Размеры в упаковке, см
25х22х22
Вес, кг.
2.33

Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый

Мясорубка HYUNDAI – это надежное и мощное устройство для вашей кухни, разработанное для эффективного и быстрого измельчения мяса и других продуктов. Она оснащена двигателем с номинальной мощностью 1800 Вт, что обеспечивает высокую производительность, достигающую 2,2 кг в минуту. Корпус мясорубки выполнен из прочного пластика, который гарантирует долговечность и эстетичный внешний вид. Одной из ключевых особенностей этой модели является защита двигателя от перегрузки, что продлевает срок службы устройства и делает его безопасным в эксплуатации. Система реверса позволяет быстро избавиться от застрявших кусочков мяса, избегая необходимости разбора прибора. Мясорубка является идеальным выбором для тех, кто ценит время, поскольку она может работать непрерывно до 10 минут, что позволяет переработать значительное количество продуктов за один раз. Благодаря комбинации мощного двигателя и эргономичного дизайна, мясорубка HYUNDAI станет незаменимым помощником на кухне, обеспечивая простое и эффективное приготовление блюд.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Hyundai HY-MG2114 1800Вт графит/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
для колбас, для кеббе, диск для фарша (2 шт.)
Развернуть
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный дискx2 шт., толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Описание
Мясорубка HYUNDAI – это надежное и мощное устройство для вашей кухни, разработанное для эффективного и быстрого измельчения мяса и других продуктов. Она оснащена двигателем с номинальной мощностью 1800 Вт, что обеспечивает высокую производительность, достигающую 2,2 кг в минуту. Корпус мясорубки выполнен из прочного пластика, который гарантирует долговечность и эстетичный внешний вид. Одной из ключевых особенностей этой модели является защита двигателя от перегрузки, что продлевает срок службы устройства и делает его безопасным в эксплуатации. Система реверса позволяет быстро избавиться от застрявших кусочков мяса, избегая необходимости разбора прибора. Мясорубка является идеальным выбором для тех, кто ценит время, поскольку она может работать непрерывно до 10 минут, что позволяет переработать значительное количество продуктов за один раз. Благодаря комбинации мощного двигателя и эргономичного дизайна, мясорубка HYUNDAI станет незаменимым помощником на кухне, обеспечивая простое и эффективное приготовление блюд.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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