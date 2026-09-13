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Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый

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Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703948
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
бирюза
Прочее
НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
легко очищаемый пылесборник, шланг
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х31
Вес, кг.
6.39

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый

Hyundai HYV-C5460 – это современный пылесос для качественной сухой уборки с оригинальным цветовым оформлением и дизайном. Девайс выдаёт до 2200 Вт мощности и всасывает с силой до 380 Вт. Однако этот аспект можно варьировать, вращая специальный регулятор на верхней части устройства. При этом во всех режимах оно работает тихо. Пылесборник, предусмотренный у данной модели, имеет объём 2.5 л. Туда помещается много грязи, чтобы ёмкость не нужно было опустошать каждый раз после уборки. Труба Hyundai HYV-C5460 имеет комплексную конструкцию с надежными стыками и отсоединяемой нижней насадкой. Части не люфтят и жёстко соединяются друг с другом. Однако конфигурация этой детали легко меняется за пару движений и подстраивается под ситуацию. Работать с Hyundai HYV-C5460 удобно, независимо от роста. В комплекте с Hyundai HYV-C5460 идёт подробная инструкция по эксплуатации. Руководство полностью переведено на русский язык и отвечает на все возможные вопросы, связанные с использованием пылесоса. Кабель питания Hyundai HYV-C5460 имеет оптимальную длину, он не путается под ногами и позволяет не привязываться к источнику электричества. Также он легко сматывается по нажатию всего одной кнопки, предусмотренной на верхней панели прибора. Дизайн устройства выполнен универсально, поэтому оно легко вписывается в любой интерьер.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
бирюза
Прочее
НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
легко очищаемый пылесборник, шланг
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C5460 – это современный пылесос для качественной сухой уборки с оригинальным цветовым оформлением и дизайном. Девайс выдаёт до 2200 Вт мощности и всасывает с силой до 380 Вт. Однако этот аспект можно варьировать, вращая специальный регулятор на верхней части устройства. При этом во всех режимах оно работает тихо. Пылесборник, предусмотренный у данной модели, имеет объём 2.5 л. Туда помещается много грязи, чтобы ёмкость не нужно было опустошать каждый раз после уборки. Труба Hyundai HYV-C5460 имеет комплексную конструкцию с надежными стыками и отсоединяемой нижней насадкой. Части не люфтят и жёстко соединяются друг с другом. Однако конфигурация этой детали легко меняется за пару движений и подстраивается под ситуацию. Работать с Hyundai HYV-C5460 удобно, независимо от роста. В комплекте с Hyundai HYV-C5460 идёт подробная инструкция по эксплуатации. Руководство полностью переведено на русский язык и отвечает на все возможные вопросы, связанные с использованием пылесоса. Кабель питания Hyundai HYV-C5460 имеет оптимальную длину, он не путается под ногами и позволяет не привязываться к источнику электричества. Также он легко сматывается по нажатию всего одной кнопки, предусмотренной на верхней панели прибора. Дизайн устройства выполнен универсально, поэтому оно легко вписывается в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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