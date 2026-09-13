Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь
Соковыжималка Hyundai – это надежное и удобное устройство для любителей свежевыжатого сока. Эта модель специально разработана для цитрусовых, что делает её идеальным помощником на вашей кухне для получения свежих соков из апельсинов, лимонов и грейпфрутов. Соковыжималка оснащена мощностью в 30 Вт, что обеспечивает тихую и эффективную работу. Устройство имеет односкоростной режим, который легко управляется с помощью механической системы управления, обеспечивая простоту использования и долговечность техники. Корпус соковыжималки изготовлен из прочного пластика, что делает её легкой и лёгкой в уходе. Объем емкости для сока составляет 1,2 литра, что позволяет приготовить значительное количество напитка за один раз, идеально подходя для семейного завтрака или вечеринок. Примечательной особенностью этой модели является функция реверса, которая помогает максимально эффективно извлекать сок из цитрусовых, обеспечивая минимум отходов и максимум пользы. С длиной шнура в 1 метр данное устройство удобно разместить на кухне, не беспокоясь о близости розетки. Производится эта модель в Китае и соответствует высоким стандартам качества бренда Hyundai, который зарекомендовал себя как надежный производитель разнообразной бытовой техники. Соковыжималка Hyundai станет отличным выбором для всех, кто ценит свежесть и натуральность в своем рационе и хочет ежедневно наслаждаться вкусом натурального сока.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь