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Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь

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Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 6
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 7
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 8
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 9
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 10
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 11
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 12
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 13
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 14
Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
30
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
1.2
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 6
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 7
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 8
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 9
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 10
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 11
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 12
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 13
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 14
  • Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703909
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
30
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
1.2
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Комплектация
соковыжималка, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
16x20x16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х17
Вес, кг.
1.14

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь

Соковыжималка Hyundai – это надежное и удобное устройство для любителей свежевыжатого сока. Эта модель специально разработана для цитрусовых, что делает её идеальным помощником на вашей кухне для получения свежих соков из апельсинов, лимонов и грейпфрутов. Соковыжималка оснащена мощностью в 30 Вт, что обеспечивает тихую и эффективную работу. Устройство имеет односкоростной режим, который легко управляется с помощью механической системы управления, обеспечивая простоту использования и долговечность техники. Корпус соковыжималки изготовлен из прочного пластика, что делает её легкой и лёгкой в уходе. Объем емкости для сока составляет 1,2 литра, что позволяет приготовить значительное количество напитка за один раз, идеально подходя для семейного завтрака или вечеринок. Примечательной особенностью этой модели является функция реверса, которая помогает максимально эффективно извлекать сок из цитрусовых, обеспечивая минимум отходов и максимум пользы. С длиной шнура в 1 метр данное устройство удобно разместить на кухне, не беспокоясь о близости розетки. Производится эта модель в Китае и соответствует высоким стандартам качества бренда Hyundai, который зарекомендовал себя как надежный производитель разнообразной бытовой техники. Соковыжималка Hyundai станет отличным выбором для всех, кто ценит свежесть и натуральность в своем рационе и хочет ежедневно наслаждаться вкусом натурального сока.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Hyundai HY-JC4123 черный/нержавеющая сталь




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
30
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
1.2
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Развернуть
Комплектация
соковыжималка, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
16x20x16 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Hyundai – это надежное и удобное устройство для любителей свежевыжатого сока. Эта модель специально разработана для цитрусовых, что делает её идеальным помощником на вашей кухне для получения свежих соков из апельсинов, лимонов и грейпфрутов. Соковыжималка оснащена мощностью в 30 Вт, что обеспечивает тихую и эффективную работу. Устройство имеет односкоростной режим, который легко управляется с помощью механической системы управления, обеспечивая простоту использования и долговечность техники. Корпус соковыжималки изготовлен из прочного пластика, что делает её легкой и лёгкой в уходе. Объем емкости для сока составляет 1,2 литра, что позволяет приготовить значительное количество напитка за один раз, идеально подходя для семейного завтрака или вечеринок. Примечательной особенностью этой модели является функция реверса, которая помогает максимально эффективно извлекать сок из цитрусовых, обеспечивая минимум отходов и максимум пользы. С длиной шнура в 1 метр данное устройство удобно разместить на кухне, не беспокоясь о близости розетки. Производится эта модель в Китае и соответствует высоким стандартам качества бренда Hyundai, который зарекомендовал себя как надежный производитель разнообразной бытовой техники. Соковыжималка Hyundai станет отличным выбором для всех, кто ценит свежесть и натуральность в своем рационе и хочет ежедневно наслаждаться вкусом натурального сока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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