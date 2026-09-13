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Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной

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Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 1
Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 2
Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 3
Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 4
Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.6
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 1
  • Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 2
  • Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 3
  • Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 4
  • Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719719
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
100
Длина шнура
1.2
Количество шнеков
1
Комплектация
емкость для сока, контейнер для мякоти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х21
Вес, кг.
3.8

Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной

Шнековая соковыжималка BQ J2003 обеспечивает эффективный отжим соков из фруктов, овощей, ягод, корнеплодов и зелени с сохранением большей части фитонутриентов. За счет маленькой скорости шнек измельчает и смешивает ингредиенты без тепловой обработки (без нагрева от оборотов) при отжиме, в результате чего получается полностью натуральный сок, насыщенный витаминами и минералами. Такой сок является одним из ключевых компонентов здорового рациона Соковыжималка BQ J2003 эффективна при отжиме любых продуктов. Аппарат бережно обрабатывает продукты со скоростью вращения 100 об/мин, что позволяет получать сок однородной консистенции без расслоения и пенки. Кроме того, к преимуществам устройства относятся система прямой подачи сока и автоматический выброс мякоти. Съемные детали обеспечивают быструю очистку соковыжималки. А для легкого извлечения застрявших продуктов в модели предусмотрена функция реверса. Система капля-стоп, и прорезиненные ножки делают эксплуатацию соковыжималки комфортной, а защита от перегрева, перегрузки и блокировка при неверной сборке и случайном включении обеспечивают надёжность, долговечность и высокую гигиеничность аппарата.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
100
Длина шнура
1.2
Количество шнеков
1
Комплектация
емкость для сока, контейнер для мякоти
Страна производитель
Китай
Описание
Шнековая соковыжималка BQ J2003 обеспечивает эффективный отжим соков из фруктов, овощей, ягод, корнеплодов и зелени с сохранением большей части фитонутриентов. За счет маленькой скорости шнек измельчает и смешивает ингредиенты без тепловой обработки (без нагрева от оборотов) при отжиме, в результате чего получается полностью натуральный сок, насыщенный витаминами и минералами. Такой сок является одним из ключевых компонентов здорового рациона Соковыжималка BQ J2003 эффективна при отжиме любых продуктов. Аппарат бережно обрабатывает продукты со скоростью вращения 100 об/мин, что позволяет получать сок однородной консистенции без расслоения и пенки. Кроме того, к преимуществам устройства относятся система прямой подачи сока и автоматический выброс мякоти. Съемные детали обеспечивают быструю очистку соковыжималки. А для легкого извлечения застрявших продуктов в модели предусмотрена функция реверса. Система капля-стоп, и прорезиненные ножки делают эксплуатацию соковыжималки комфортной, а защита от перегрева, перегрузки и блокировка при неверной сборке и случайном включении обеспечивают надёжность, долговечность и высокую гигиеничность аппарата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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