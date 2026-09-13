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Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158

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Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 1
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 2
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 3
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 4
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 5
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 6
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 7
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 1
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 2
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 3
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 4
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 5
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 6
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 7
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709208
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Соковыжималки
Размеры в упаковке, см
37х34х31
Вес, кг.
6

Описание товара Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1158

КТ-1158 позволяет отжимать максимально возможное количество сока из фруктов, большинства овощей и зелени с сохранением их компонентов: витаминов, аминокислот и минералов. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, выдерживающего большие нагрузки.

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Соковыжималки
Описание
КТ-1158 позволяет отжимать максимально возможное количество сока из фруктов, большинства овощей и зелени с сохранением их компонентов: витаминов, аминокислот и минералов. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, выдерживающего большие нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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