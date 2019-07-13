Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1112
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
0.82
Количество скоростей
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193743
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.82
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Количество скоростей
3
Максимальная скорость вращения шнека
16000
Длина шнура
1.1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
30
Комплектация
емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель
Габариты (ШхВхГ)
37х23.4х40.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х38х26
Вес, кг.
5
Описание товара Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1112
Видеообзор на Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1112
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.82
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Количество скоростей
3
Максимальная скорость вращения шнека
16000
Развернуть
Длина шнура
1.1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
30
Комплектация
емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель
Габариты (ШхВхГ)
37х23.4х40.8 см
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1112
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Достоинства:
Соотношение Цена/Качество.
Процент выхода сока из продукта.
Простота сборки/разборки и очистки.
Недостатки:
Пока не обнаружил.
Комментарий:
Все началось с того, что жена нашла чудодейственный рецепт жмыха моркови. Т.к. давно задумывались о покупке соковыжималки, решили, что пора.
Сегодня купил домашней морковки на рынке. Ну и получили все кто чего хотел. Жена жмых, я сок. Все получилось достаточно быстро. Где то из половины трехлитровой кастрюли очищенной моркови, получился большой стакан 300 мл. В общем и целом покупкой довольны. Только теперь жена опасается , чтобы я не пожелтел. )
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1112
Достоинства:
Соотношение Цена/Качество.
Процент выхода сока из продукта.
Простота сборки/разборки и очистки.
Недостатки:
Пока не обнаружил.
Комментарий:
Все началось с того, что жена нашла чудодейственный рецепт жмыха моркови. Т.к. давно задумывались о покупке соковыжималки, решили, что пора.
Сегодня купил домашней морковки на рынке. Ну и получили все кто чего хотел. Жена жмых, я сок. Все получилось достаточно быстро. Где то из половины трехлитровой кастрюли очищенной моркови, получился большой стакан 300 мл. В общем и целом покупкой довольны. Только теперь жена опасается , чтобы я не пожелтел. )