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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная

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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 6
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
красный
Число скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 6
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730601
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
красный
Система прямой подачи сока
Да
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
28.1х16.6х16.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х23
Вес, кг.
3.5

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная

Соковыжималка Smeg — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для получения свежего сока из ваших любимых цитрусовых фруктов. Выполненная в ярком красном цвете, она станет ярким акцентом на вашей кухне и подчеркнет ваш изысканный вкус. Благодаря мощному мотору мощностью 70 Вт, соковыжималка эффективно справляется с задачей, предлагая свежий и ароматный сок в два счета. Система прямой подачи сока позволяет сократить время между его приготовлением и употреблением, обеспечивая максимальную свежесть продукта. Компактный и легкий дизайн весом всего 2,56 кг делает соковыжималку удобной и простой в перемещении и хранении. Корпус, выполненный из качественного пластика, гарантирует долговечность и легкость в уходе. Соковыжималка Smeg снабжена механическим управлением и одной скоростью работы, что делает её очень простой в использовании — достаточно нажать на фрукт и запустить процесс. Длина шнура составляет 1 метр, что обеспечивает гибкость в размещении прибора на кухонной столешнице. Устройство, произведенное в Китае, отличается высоким качеством исполнения и надежностью, традиционно присущей бренду Smeg. Это идеальный выбор для тех, кто ценит как эстетическую привлекательность, так и функциональность.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
красный
Система прямой подачи сока
Да
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
28.1х16.6х16.6 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Smeg — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для получения свежего сока из ваших любимых цитрусовых фруктов. Выполненная в ярком красном цвете, она станет ярким акцентом на вашей кухне и подчеркнет ваш изысканный вкус. Благодаря мощному мотору мощностью 70 Вт, соковыжималка эффективно справляется с задачей, предлагая свежий и ароматный сок в два счета. Система прямой подачи сока позволяет сократить время между его приготовлением и употреблением, обеспечивая максимальную свежесть продукта. Компактный и легкий дизайн весом всего 2,56 кг делает соковыжималку удобной и простой в перемещении и хранении. Корпус, выполненный из качественного пластика, гарантирует долговечность и легкость в уходе. Соковыжималка Smeg снабжена механическим управлением и одной скоростью работы, что делает её очень простой в использовании — достаточно нажать на фрукт и запустить процесс. Длина шнура составляет 1 метр, что обеспечивает гибкость в размещении прибора на кухонной столешнице. Устройство, произведенное в Китае, отличается высоким качеством исполнения и надежностью, традиционно присущей бренду Smeg. Это идеальный выбор для тех, кто ценит как эстетическую привлекательность, так и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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