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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой

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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
голубой
Число скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730598
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
голубой
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
189 х 281 х 165 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
3.7

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой

Соковыжималка Smeg — идеальное сочетание стиля и функциональности для любителей свежевыжатого сока. Эта соковыжималка для цитрусовых представлена в стильном голубом цвете, который добавит яркий акцент вашей кухне. Корпус изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и удобство использования. С мощностью 70 Вт, соковыжималка Smeg эффективно справляется с отжимом сока, обеспечивая вас вкусными и полезными напитками. Устройство оснащено одной скоростью и механическим управлением, что делает его простым и надежным в эксплуатации. Изделие не оснащено импульсным режимом и функцией реверса, что упрощает процесс использования и ухода за аппаратом. Произведенная в Китае, эта модель имеет компактные размеры и вес в 2,56 кг, что позволит легко найти для нее место на вашей кухне. Длина шнура составляет 1 метр, обеспечивая достаточную свободу при подключении к сети. Соковыжималка Smeg станет отличным выбором для тех, кто ценит элегантный дизайн и качество от известного бренда. Порадуйте себя и своих близких свежим натуральным соком каждый день с этой надежной и стильной соковыжималкой.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
голубой
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
189 х 281 х 165 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Smeg — идеальное сочетание стиля и функциональности для любителей свежевыжатого сока. Эта соковыжималка для цитрусовых представлена в стильном голубом цвете, который добавит яркий акцент вашей кухне. Корпус изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и удобство использования. С мощностью 70 Вт, соковыжималка Smeg эффективно справляется с отжимом сока, обеспечивая вас вкусными и полезными напитками. Устройство оснащено одной скоростью и механическим управлением, что делает его простым и надежным в эксплуатации. Изделие не оснащено импульсным режимом и функцией реверса, что упрощает процесс использования и ухода за аппаратом. Произведенная в Китае, эта модель имеет компактные размеры и вес в 2,56 кг, что позволит легко найти для нее место на вашей кухне. Длина шнура составляет 1 метр, обеспечивая достаточную свободу при подключении к сети. Соковыжималка Smeg станет отличным выбором для тех, кто ценит элегантный дизайн и качество от известного бренда. Порадуйте себя и своих близких свежим натуральным соком каждый день с этой надежной и стильной соковыжималкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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