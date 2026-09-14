Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PBEU пастельный голубой
Соковыжималка Smeg — идеальное сочетание стиля и функциональности для любителей свежевыжатого сока. Эта соковыжималка для цитрусовых представлена в стильном голубом цвете, который добавит яркий акцент вашей кухне. Корпус изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и удобство использования. С мощностью 70 Вт, соковыжималка Smeg эффективно справляется с отжимом сока, обеспечивая вас вкусными и полезными напитками. Устройство оснащено одной скоростью и механическим управлением, что делает его простым и надежным в эксплуатации. Изделие не оснащено импульсным режимом и функцией реверса, что упрощает процесс использования и ухода за аппаратом. Произведенная в Китае, эта модель имеет компактные размеры и вес в 2,56 кг, что позволит легко найти для нее место на вашей кухне. Длина шнура составляет 1 метр, обеспечивая достаточную свободу при подключении к сети. Соковыжималка Smeg станет отличным выбором для тех, кто ценит элегантный дизайн и качество от известного бренда. Порадуйте себя и своих близких свежим натуральным соком каждый день с этой надежной и стильной соковыжималкой.
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