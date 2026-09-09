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Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ

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Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 1
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 2
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 3
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 4
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 5
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 6
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 7
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 8
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 9
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 10
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 11
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 12
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 13
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 14
Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 1
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 2
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 3
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 4
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 5
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 6
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 7
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 8
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 9
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 10
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 11
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 12
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 13
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 14
  • Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293546
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Соковыжималки
Размеры в упаковке, см
45х35х35
Вес, кг.
2.83

Описание товара Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ

С помощью соковыжималки Panasonic MJ-L500STQ вы получите однородный сок с насыщенным вкусом, богатый питательными веществами. Используя насадку для замороженных фруктов и овощей вы можете готовить полезные для здоровья десерты. А благодаря низкой скорости вращения шнека питательные вещества не разрушаются в результате нагрева и трения.

Отзывы о товаре Соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Соковыжималки
Описание
С помощью соковыжималки Panasonic MJ-L500STQ вы получите однородный сок с насыщенным вкусом, богатый питательными веществами. Используя насадку для замороженных фруктов и овощей вы можете готовить полезные для здоровья десерты. А благодаря низкой скорости вращения шнека питательные вещества не разрушаются в результате нагрева и трения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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