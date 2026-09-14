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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый

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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
розовый
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730600
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
розовый
Система прямой подачи сока
Да
Реверс
нет
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
28.1х16.6х16.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
3.7

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый

Соковыжималка Smeg — идеальный помощник для любителей свежевыжатых соков. Эта компактная модель, весом всего 2,56 кг, станет стильным акцентом на вашей кухне благодаря своему нежному розовому цвету и элегантному дизайну. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его легкость и долговечность. Соковыжималка рассчитана на работу с цитрусовыми и оснащена системой прямой подачи сока, что делает процесс получения вашего любимого напитка быстрым и удобным. Мощность 70 Вт позволяет эффективно выжимать сок с минимальными усилиями, а простота в управлении обеспечивается наличием одной оптимальной скорости. Длина шнура составляет 1 метр, что позволяет удобно разместить прибор на кухонной поверхности. Изделие производится в Китае, но воплощает в себе истинное итальянское качество и стиль от бренда Smeg. Это устройство станет не только функциональным элементом вашего быта, но и украшением интерьера, придавая кухне яркий и современный вид.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
розовый
Система прямой подачи сока
Да
Реверс
нет
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
28.1х16.6х16.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Smeg — идеальный помощник для любителей свежевыжатых соков. Эта компактная модель, весом всего 2,56 кг, станет стильным акцентом на вашей кухне благодаря своему нежному розовому цвету и элегантному дизайну. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его легкость и долговечность. Соковыжималка рассчитана на работу с цитрусовыми и оснащена системой прямой подачи сока, что делает процесс получения вашего любимого напитка быстрым и удобным. Мощность 70 Вт позволяет эффективно выжимать сок с минимальными усилиями, а простота в управлении обеспечивается наличием одной оптимальной скорости. Длина шнура составляет 1 метр, что позволяет удобно разместить прибор на кухонной поверхности. Изделие производится в Китае, но воплощает в себе истинное итальянское качество и стиль от бренда Smeg. Это устройство станет не только функциональным элементом вашего быта, но и украшением интерьера, придавая кухне яркий и современный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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