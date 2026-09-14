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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая

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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
бежевый
Число скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730597
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
бежевый
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
189 х 281 х 165 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
3.7

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая

Соковыжималка Smeg – идеальный выбор для любителей свежевыжатых цитрусовых соков. Элегантный бежевый корпус, выполненный из качественного пластика, станет стильным дополнением вашей кухни. При весе всего 2,56 кг и длине шнура 1 м, соковыжималка легко разместится в любом удобном месте. Основываясь на простоте и надежности, устройство оснащено мощным мотором в 70 Вт, который обеспечивает эффективное извлечение сока. Управление соковыжималкой механическое, с одной скоростью, что позволяет быстро и удобно получить свежий и полезный напиток. Отсутствие функции реверса и импульсного режима упрощает конструкцию, делая соковыжималку еще более надежной и долговечной. Производится Smeg в Китае, что гарантирует оптимальное сочетание высокого качества и доступной цены. Эта соковыжималка предназначена исключительно для обработки цитрусовых, обеспечивая чистый вкус и максимальную питательную ценность вашего сока. Если вы ищете простой и эффективный прибор для ежедневного использования, Smeg – ваш очевидный выбор.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
бежевый
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
189 х 281 х 165 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Smeg – идеальный выбор для любителей свежевыжатых цитрусовых соков. Элегантный бежевый корпус, выполненный из качественного пластика, станет стильным дополнением вашей кухни. При весе всего 2,56 кг и длине шнура 1 м, соковыжималка легко разместится в любом удобном месте. Основываясь на простоте и надежности, устройство оснащено мощным мотором в 70 Вт, который обеспечивает эффективное извлечение сока. Управление соковыжималкой механическое, с одной скоростью, что позволяет быстро и удобно получить свежий и полезный напиток. Отсутствие функции реверса и импульсного режима упрощает конструкцию, делая соковыжималку еще более надежной и долговечной. Производится Smeg в Китае, что гарантирует оптимальное сочетание высокого качества и доступной цены. Эта соковыжималка предназначена исключительно для обработки цитрусовых, обеспечивая чистый вкус и максимальную питательную ценность вашего сока. Если вы ищете простой и эффективный прибор для ежедневного использования, Smeg – ваш очевидный выбор.
Самовывоз
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Отзывы


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