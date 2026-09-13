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Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0)

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Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0) - фото 1
Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0) - фото 2
Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
85
Цвет
бежевый
Объем емкости для сока, л
0.5
  • Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0) - фото 1
  • Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0) - фото 2
  • Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714031
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Основной цвет
зеленый
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
85
Цвет
бежевый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Длина шнура
0.8
Комплектация
конусная насадка х 2 шт., фильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х24
Вес, кг.
3.36

Описание товара Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0)

Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0)

Отзывы о товаре Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Основной цвет
зеленый
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
85
Цвет
бежевый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Длина шнура
0.8
Комплектация
конусная насадка х 2 шт., фильтр
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Ariete 413 Vintage (00C041304AR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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