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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB
Дизайн Bosch: сочетание элегантности и новизныПрактичный пресс для цитрусовых 2-в-1: сок отжимается в элегантный кувшин, в котором его можно подавать к столу.Универсальный конус для крупных и мелких фруктов, вращающийся в обе стороны для максимального отжима сока.Автоматическое включение при нажатии на конус.Благодаря отсутствию в пластике вредных для здоровья BPA-компонентов (бисфенол А), безопасность при приготовлении пищи гарантирована.Съемные части пригодны для мытья в посудомоечной машине.Цитрус-пресс 2-в-1 - готовьте и подавайте сок в одном графинеПолезный цитрус-пресс 2-в-1. Приготовив сок его можно подавать прямо к столу в стильном графине, в котором и готовили сок.Универсальный конус пресса для крупных и мелких плодовУниверсальная конус пресса специально разработан как для маленьких, так и для крупных цитрусовых. Теперь Вы можете выдавить последнюю каплю сока благодаря движению конуса в разные стороны.Простое и легкое приготовление соков с автоматическим запускомПресс автоматически запускается при нажатии любым фруктом на конус пресса. Вам не нужно больше нажимать никаких кнопок.Простой уход без дополнительных усилийСъемные детали пригодны для мытья в посудомоечной машине, что обеспечивает легкую и простую уборку после использования.
Дизайн Bosch: сочетание элегантности и новизныПрактичный пресс для цитрусовых 2-в-1: сок отжимается в элегантный кувшин, в котором его можно подавать к столу.Универсальный конус для крупных и мелких фруктов, вращающийся в обе стороны для максимального отжима сока.Автоматическое включение при нажатии на конус.Благодаря отсутствию в пластике вредных для здоровья BPA-компонентов (бисфенол А), безопасность при приготовлении пищи гарантирована.Съемные части пригодны для мытья в посудомоечной машине.Цитрус-пресс 2-в-1 - готовьте и подавайте сок в одном графинеПолезный цитрус-пресс 2-в-1. Приготовив сок его можно подавать прямо к столу в стильном графине, в котором и готовили сок.Универсальный конус пресса для крупных и мелких плодовУниверсальная конус пресса специально разработан как для маленьких, так и для крупных цитрусовых. Теперь Вы можете выдавить последнюю каплю сока благодаря движению конуса в разные стороны.Простое и легкое приготовление соков с автоматическим запускомПресс автоматически запускается при нажатии любым фруктом на конус пресса. Вам не нужно больше нажимать никаких кнопок.Простой уход без дополнительных усилийСъемные детали пригодны для мытья в посудомоечной машине, что обеспечивает легкую и простую уборку после использования.
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - данный товар вы можете купить по цене 4410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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