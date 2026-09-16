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Уцененный товар Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737524
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Уцененный товар Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние, 737524

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Уценка
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние - фото 1
Уценка
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние - фото 2
Уценка
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
1
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
3 310 руб.  4 410 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние
3 310 руб. -25%
4 410 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Комплектация
крышка
Габариты (ШхВхГ)
17x17x31 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х20
Вес, кг.
2

Описание товара Уцененный товар Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние

Причина уценки: демо версия, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, соковыжималка, крышка 2шт

Отзывы о товаре Уцененный товар Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Комплектация
крышка
Габариты (ШхВхГ)
17x17x31 см
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: демо версия, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, соковыжималка, крышка 2шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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