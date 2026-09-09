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Соковыжималка Bosch MES25A0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Bosch MES25A0

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Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 1
Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 2
Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 3
Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 4
Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 5
Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 6
Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, черный
Объем емкости для сока, л
1.25
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 1
  • Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 2
  • Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 3
  • Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 4
  • Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 5
  • Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 6
  • Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199662
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.25
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Длина шнура
1
Комплектация
щеточка для чистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х25
Вес, кг.
5.3

Описание товара Соковыжималка Bosch MES25A0

Тип центробежная/ Резервуар для сока стакан/ Система прямой подачи сока есть/ Сбор мякоти автоматический выброс мякоти/ Мощность 700 Вт/ Материал корпуса пластик/ Материал сетки центрифуги нерж. сталь

Отзывы о товаре Соковыжималка Bosch MES25A0




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.25
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Длина шнура
1
Комплектация
щеточка для чистки
Страна производитель
Китай
Описание
Тип центробежная/ Резервуар для сока стакан/ Система прямой подачи сока есть/ Сбор мякоти автоматический выброс мякоти/ Мощность 700 Вт/ Материал корпуса пластик/ Материал сетки центрифуги нерж. сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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