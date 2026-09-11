Описание товара Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый

Starwind SJ2326 – это инновационная соковыжималка с интуитивным управлением в интересном и ярком дизайне. Мощность прибора достигает 750 Ватт, её вполне хватает, чтобы добывать сок даже из самых плотных овощей и фруктов. Для удобной подачи плодов в нём предусмотрена специальная кругла горловина, а центробежная основа позволяет получать чистый и незамутненный сок с необходимым количеством мякоти. И для неё, и для готового сока в устройстве предусмотрено два резервуара, под мякоть объёмом 1200 мл, под сок – 400 мл. Для обработки плодов разной плотности прибор может работать в двух скоростных режимах и использовать реверс. Для переключения скоростей в устройстве предусмотрен единственный орган управления, вынесенный на лицевую панель, - небольшое механическое колесо. Управляться с Starwind SJ2326 крайне просто, но в комплекте все равно есть исчерпывающая инструкция полностью на русском языке. Сетка соковыжималки выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к длительному контакту с влагой. Корпус данной модели изготовлен из специального экологичного пластика, чтобы у готового продукта был натуральный вкус и аромат без каких-либо ненужных примесей. Несмотря на свою высокую мощность Starwind SJ2326 работает с низким уровнем шума около 80 дБ. Эргономичные габариты устройства позволяют использовать его даже там, где места не очень много. Прорезиненные ножки прибора делают так, что он устойчив на любой поверхности. Также Starwind SJ2326 оснащён полезной функцией «капля-стоп», который препятствует появлению пятен под соковыжималкой.