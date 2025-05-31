Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый
Описание товара Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый Hyundai JE 1625 – это механическая центробежная соковыжималка из лёгкого пластика, которая отлично справляется с большинством плодов и занимает мало места. Мощность прибора составляет 500 Вт, а доступных скоростей в нём две – этого достаточно, чтобы получить сок из большинства овощей и фруктов. Устройство использует центробежную силу, чтобы отделять мякоть, для неё есть отдельный резервуар на 1000 мл. Разовый объём сока, на который рассчитана соковыжималка, 400 мл – это стандартный стакан. Устройство работает тихо – на громкости всего в 75 дБ, практически не вибрирует, а резиновые ножки обеспечивают ему дополнительную устойчивость и позволяют устойчиво стоять на поверхности из любого материала, глянцевого или матового. Сетка, установленная в Hyundai JE 1625, сделана из нержавеющей стали, что заметно продлевает ресурс её работы, а корпус – из качественного пищевого пластика, никак не влияющего на вкус получаемого сока. Круглая горловина помогает проще загружать фрукты и овощи. Также в соковыжималке предусмотрена функция «капля-стоп», которая позволяет задрать носик и не проливать полученную жидкость на стол во избежание образования пятен. Ещё одна особенность данной модели – это импульсный режим. Он может прокручивать двигатель рывками, чтобы справляться с самыми твёрдыми плодами. У прибора на лицевой панели расположено минимальное количество органов управления, чтобы справиться с ним мог любой человек. Компактные размеры, футуристичный дизайн и стильное цветовое решение позволят Hyundai JE 1625 вписаться абсолютно в любой кухонный интерьер. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Чай-машины , Электрочайники , шнековые , для цитрусовых , ручные Теги товара: центробежные
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Достоинства:
Комментарий:
Хороший сок получился, быстро выжимает яблоки, сельдерей. Моется быстро, только само сито сложно отмыть без щетки, но это у всех соковыжималок так. Шум приемлемый
Достоинства:
Комментарий:
из 5 небольших апельсинов получилось 2 таких стаканчика сока, мякоть в нем есть, конечно, видно, когда постоит. Работает мощно, жмых довольно влажный, но из него вряд ли можно что-то еще выжать. Понравилась
Достоинства:
Комментарий:
внешне отлично..пришла быстро...но иногда скорость доставки...бывает не в тему, Зато спасибо не опоздали...вот только фиксаторы какие то хлипкие...Брала в подарок ...мужчине ..боюсь мужские руки "разберутся" с ними в очень короткие сроки....
Достоинства:
Комментарий:
Сначала напугалась от такой резвости) уже на завтрак выпили натуральный апельсиновый сок)
Достоинства:
Комментарий:
Всем советую самый хороший блендер
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, думаю что неплохие товары Хюндай выпускает.
Достоинства:
Комментарий:
Этот прибор значительно упростил приготовление свежего сока по утрам. Благодаря удобной конструкции, мыть его легко и быстро. Получающийся сок получается насыщенным и вкусным. Однозначно рекомендую этот прибор всем любителям здорового образа жизни. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Достоинства:
Комментарий:
с первого раза все понравилось,сок получился на ура,будем и дальше пробовать,пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Всем советую! Отдельное спасибо производителю, и продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
просто супер машинка чтобы долго служила бы.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, опробовал все понравилось. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь. купил уже вторую для родителей.
Достоинства:
Комментарий:
мне все понравилось, упаковка хорошая , пока работает отлично, надеюсь не сломается.
Достоинства:
Комментарий:
Уже запускали 3 раза, работает шумно, но не критично, всё равно дольше минуты не стоит её нагружать, жмых практически сухой, будет влажный если вовремя не промывать сито, отличный компактный
Достоинства:
Комментарий:
Притензий нет, за свои деньги топ. Выжимает хорошо, контейнер с мякотью легко снимается и моется
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Сделали сок из моркови.
Достоинства:
Комментарий:
Жмых почти сухой. Сок давит немного с мякотью,но для меня это плюс. Без перерыва работает всего 1 минуту, но успела 1 кг. яблок пропустить. Для бюджетного прибора вполне достойный.
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок. Подарок очень понравился не слишком шумная, со своими функциями справляется отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Соковыжималка красивая, маленькая (раньше были у меня все гиганты)) и очень удобная. Разбирать и собирать легко и просто - это важно для меня. Мощная. на ура выжала сок из моркови и редьки. Моя новая подружка мне очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Дошла хорошо. Очень понравилась. Работает отлично. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная соковыжималка. Разбирается и моется хорошо, На присосках Цена устраивает и функционально тьма тоже. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
прекрасная соковыжималка по интересной цене. сок из моркови выжимает, из яблок - тоже. на мой взгляд это лучший показатель качества. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Машина зверь. Орёт, как тигр. Со сеоей задачей справляется. Хотелось бы потише и дизайн посодиднее. Но, за такую цену оставила. Посмотрим, как дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая соковыжималка, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
сделала сок из 4 морковин, получился большой стакан. нетихая, но быстрая, легко разбирается для мытья и приятная на вид и ощупь) жмых достаточно сухой. цена приятная.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая, соковыжималка, спасибо огромное.
Отзывы о товаре Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший сок получился, быстро выжимает яблоки, сельдерей. Моется быстро, только само сито сложно отмыть без щетки, но это у всех соковыжималок так. Шум приемлемый
Достоинства:
Комментарий:
из 5 небольших апельсинов получилось 2 таких стаканчика сока, мякоть в нем есть, конечно, видно, когда постоит. Работает мощно, жмых довольно влажный, но из него вряд ли можно что-то еще выжать. Понравилась
Достоинства:
Комментарий:
внешне отлично..пришла быстро...но иногда скорость доставки...бывает не в тему, Зато спасибо не опоздали...вот только фиксаторы какие то хлипкие...Брала в подарок ...мужчине ..боюсь мужские руки "разберутся" с ними в очень короткие сроки....
Достоинства:
Комментарий:
Сначала напугалась от такой резвости) уже на завтрак выпили натуральный апельсиновый сок)
Достоинства:
Комментарий:
Всем советую самый хороший блендер
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, думаю что неплохие товары Хюндай выпускает.
Достоинства:
Комментарий:
Этот прибор значительно упростил приготовление свежего сока по утрам. Благодаря удобной конструкции, мыть его легко и быстро. Получающийся сок получается насыщенным и вкусным. Однозначно рекомендую этот прибор всем любителям здорового образа жизни. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Достоинства:
Комментарий:
с первого раза все понравилось,сок получился на ура,будем и дальше пробовать,пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Всем советую! Отдельное спасибо производителю, и продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
просто супер машинка чтобы долго служила бы.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, опробовал все понравилось. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь. купил уже вторую для родителей.
Достоинства:
Комментарий:
мне все понравилось, упаковка хорошая , пока работает отлично, надеюсь не сломается.
Достоинства:
Комментарий:
Уже запускали 3 раза, работает шумно, но не критично, всё равно дольше минуты не стоит её нагружать, жмых практически сухой, будет влажный если вовремя не промывать сито, отличный компактный
Достоинства:
Комментарий:
Притензий нет, за свои деньги топ. Выжимает хорошо, контейнер с мякотью легко снимается и моется
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Сделали сок из моркови.
Достоинства:
Комментарий:
Жмых почти сухой. Сок давит немного с мякотью,но для меня это плюс. Без перерыва работает всего 1 минуту, но успела 1 кг. яблок пропустить. Для бюджетного прибора вполне достойный.
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок. Подарок очень понравился не слишком шумная, со своими функциями справляется отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Соковыжималка красивая, маленькая (раньше были у меня все гиганты)) и очень удобная. Разбирать и собирать легко и просто - это важно для меня. Мощная. на ура выжала сок из моркови и редьки. Моя новая подружка мне очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Дошла хорошо. Очень понравилась. Работает отлично. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная соковыжималка. Разбирается и моется хорошо, На присосках Цена устраивает и функционально тьма тоже. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
прекрасная соковыжималка по интересной цене. сок из моркови выжимает, из яблок - тоже. на мой взгляд это лучший показатель качества. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Машина зверь. Орёт, как тигр. Со сеоей задачей справляется. Хотелось бы потише и дизайн посодиднее. Но, за такую цену оставила. Посмотрим, как дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая соковыжималка, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
сделала сок из 4 морковин, получился большой стакан. нетихая, но быстрая, легко разбирается для мытья и приятная на вид и ощупь) жмых достаточно сухой. цена приятная.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая, соковыжималка, спасибо огромное.