Описание товара Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый

Описание товара Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый Hyundai JE 1625 – это механическая центробежная соковыжималка из лёгкого пластика, которая отлично справляется с большинством плодов и занимает мало места. Мощность прибора составляет 500 Вт, а доступных скоростей в нём две – этого достаточно, чтобы получить сок из большинства овощей и фруктов. Устройство использует центробежную силу, чтобы отделять мякоть, для неё есть отдельный резервуар на 1000 мл. Разовый объём сока, на который рассчитана соковыжималка, 400 мл – это стандартный стакан. Устройство работает тихо – на громкости всего в 75 дБ, практически не вибрирует, а резиновые ножки обеспечивают ему дополнительную устойчивость и позволяют устойчиво стоять на поверхности из любого материала, глянцевого или матового. Сетка, установленная в Hyundai JE 1625, сделана из нержавеющей стали, что заметно продлевает ресурс её работы, а корпус – из качественного пищевого пластика, никак не влияющего на вкус получаемого сока. Круглая горловина помогает проще загружать фрукты и овощи. Также в соковыжималке предусмотрена функция «капля-стоп», которая позволяет задрать носик и не проливать полученную жидкость на стол во избежание образования пятен. Ещё одна особенность данной модели – это импульсный режим. Он может прокручивать двигатель рывками, чтобы справляться с самыми твёрдыми плодами. У прибора на лицевой панели расположено минимальное количество органов управления, чтобы справиться с ним мог любой человек. Компактные размеры, футуристичный дизайн и стильное цветовое решение позволят Hyundai JE 1625 вписаться абсолютно в любой кухонный интерьер. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Чай-машины , Электрочайники , шнековые , для цитрусовых , ручные Теги товара: центробежные