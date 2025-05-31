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Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый

27 Отзывы
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Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 1
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 2
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Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 5
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 6
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 7
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 8
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 9
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 10
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 11
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 12
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 13
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 14
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 15
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 16
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 17
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 18
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 19
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Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 22
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 23
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 24
Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
черный, зеленый
Объем емкости для сока, л
0.4
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 1
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 2
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 3
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 4
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 5
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 6
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 7
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 8
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 9
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 10
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 11
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 12
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 13
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 14
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 15
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 16
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 17
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 18
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 19
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 20
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 21
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 22
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 23
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 24
  • Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583581
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
черный, зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х22
Вес, кг.
2.6

Описание товара Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый

Описание товара Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый Hyundai JE 1625 – это механическая центробежная соковыжималка из лёгкого пластика, которая отлично справляется с большинством плодов и занимает мало места. Мощность прибора составляет 500 Вт, а доступных скоростей в нём две – этого достаточно, чтобы получить сок из большинства овощей и фруктов. Устройство использует центробежную силу, чтобы отделять мякоть, для неё есть отдельный резервуар на 1000 мл. Разовый объём сока, на который рассчитана соковыжималка, 400 мл – это стандартный стакан. Устройство работает тихо – на громкости всего в 75 дБ, практически не вибрирует, а резиновые ножки обеспечивают ему дополнительную устойчивость и позволяют устойчиво стоять на поверхности из любого материала, глянцевого или матового. Сетка, установленная в Hyundai JE 1625, сделана из нержавеющей стали, что заметно продлевает ресурс её работы, а корпус – из качественного пищевого пластика, никак не влияющего на вкус получаемого сока. Круглая горловина помогает проще загружать фрукты и овощи. Также в соковыжималке предусмотрена функция «капля-стоп», которая позволяет задрать носик и не проливать полученную жидкость на стол во избежание образования пятен. Ещё одна особенность данной модели – это импульсный режим. Он может прокручивать двигатель рывками, чтобы справляться с самыми твёрдыми плодами. У прибора на лицевой панели расположено минимальное количество органов управления, чтобы справиться с ним мог любой человек. Компактные размеры, футуристичный дизайн и стильное цветовое решение позволят Hyundai JE 1625 вписаться абсолютно в любой кухонный интерьер. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Чай-машины , Электрочайники , шнековые , для цитрусовых , ручные Теги товара: центробежные

Отзывы о товаре Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший сок получился, быстро выжимает яблоки, сельдерей. Моется быстро, только само сито сложно отмыть без щетки, но это у всех соковыжималок так. Шум приемлемый
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
из 5 небольших апельсинов получилось 2 таких стаканчика сока, мякоть в нем есть, конечно, видно, когда постоит. Работает мощно, жмых довольно влажный, но из него вряд ли можно что-то еще выжать. Понравилась
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алёна Д.

Достоинства:


Комментарий:
внешне отлично..пришла быстро...но иногда скорость доставки...бывает не в тему, Зато спасибо не опоздали...вот только фиксаторы какие то хлипкие...Брала в подарок ...мужчине ..боюсь мужские руки "разберутся" с ними в очень короткие сроки....
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александра Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала напугалась от такой резвости) уже на завтрак выпили натуральный апельсиновый сок)
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
хусанбой т.

Достоинства:


Комментарий:
Всем советую самый хороший блендер
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый, думаю что неплохие товары Хюндай выпускает.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Айза Т.

Достоинства:


Комментарий:
Этот прибор значительно упростил приготовление свежего сока по утрам. Благодаря удобной конструкции, мыть его легко и быстро. Получающийся сок получается насыщенным и вкусным. Однозначно рекомендую этот прибор всем любителям здорового образа жизни. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Екатерина Таран

Достоинства:


Комментарий:
с первого раза все понравилось,сок получился на ура,будем и дальше пробовать,пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Рамиля Рафильевна

Достоинства:


Комментарий:
Всем советую! Отдельное спасибо производителю, и продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Рифат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер машинка чтобы долго служила бы.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, опробовал все понравилось. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Муслимшои Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь. купил уже вторую для родителей.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Галина З.

Достоинства:


Комментарий:
мне все понравилось, упаковка хорошая , пока работает отлично, надеюсь не сломается.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Илона П.

Достоинства:


Комментарий:
Уже запускали 3 раза, работает шумно, но не критично, всё равно дольше минуты не стоит её нагружать, жмых практически сухой, будет влажный если вовремя не промывать сито, отличный компактный
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Andrey D.

Достоинства:


Комментарий:
Притензий нет, за свои деньги топ. Выжимает хорошо, контейнер с мякотью легко снимается и моется
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Сделали сок из моркови.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Жмых почти сухой. Сок давит немного с мякотью,но для меня это плюс. Без перерыва работает всего 1 минуту, но успела 1 кг. яблок пропустить. Для бюджетного прибора вполне достойный.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок. Подарок очень понравился не слишком шумная, со своими функциями справляется отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Соковыжималка красивая, маленькая (раньше были у меня все гиганты)) и очень удобная. Разбирать и собирать легко и просто - это важно для меня. Мощная. на ура выжала сок из моркови и редьки. Моя новая подружка мне очень нравится.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Дошла хорошо. Очень понравилась. Работает отлично. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алена П.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная соковыжималка. Разбирается и моется хорошо, На присосках Цена устраивает и функционально тьма тоже. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Терехова Алла

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная соковыжималка по интересной цене. сок из моркови выжимает, из яблок - тоже. на мой взгляд это лучший показатель качества. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Машина зверь. Орёт, как тигр. Со сеоей задачей справляется. Хотелось бы потише и дизайн посодиднее. Но, за такую цену оставила. Посмотрим, как дальше.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая соковыжималка, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Мария О.

Достоинства:


Комментарий:
сделала сок из 4 морковин, получился большой стакан. нетихая, но быстрая, легко разбирается для мытья и приятная на вид и ощупь) жмых достаточно сухой. цена приятная.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая, соковыжималка, спасибо огромное.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
черный, зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый Hyundai JE 1625 – это механическая центробежная соковыжималка из лёгкого пластика, которая отлично справляется с большинством плодов и занимает мало места. Мощность прибора составляет 500 Вт, а доступных скоростей в нём две – этого достаточно, чтобы получить сок из большинства овощей и фруктов. Устройство использует центробежную силу, чтобы отделять мякоть, для неё есть отдельный резервуар на 1000 мл. Разовый объём сока, на который рассчитана соковыжималка, 400 мл – это стандартный стакан. Устройство работает тихо – на громкости всего в 75 дБ, практически не вибрирует, а резиновые ножки обеспечивают ему дополнительную устойчивость и позволяют устойчиво стоять на поверхности из любого материала, глянцевого или матового. Сетка, установленная в Hyundai JE 1625, сделана из нержавеющей стали, что заметно продлевает ресурс её работы, а корпус – из качественного пищевого пластика, никак не влияющего на вкус получаемого сока. Круглая горловина помогает проще загружать фрукты и овощи. Также в соковыжималке предусмотрена функция «капля-стоп», которая позволяет задрать носик и не проливать полученную жидкость на стол во избежание образования пятен. Ещё одна особенность данной модели – это импульсный режим. Он может прокручивать двигатель рывками, чтобы справляться с самыми твёрдыми плодами. У прибора на лицевой панели расположено минимальное количество органов управления, чтобы справиться с ним мог любой человек. Компактные размеры, футуристичный дизайн и стильное цветовое решение позволят Hyundai JE 1625 вписаться абсолютно в любой кухонный интерьер. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Чай-машины , Электрочайники , шнековые , для цитрусовых , ручные Теги товара: центробежные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший сок получился, быстро выжимает яблоки, сельдерей. Моется быстро, только само сито сложно отмыть без щетки, но это у всех соковыжималок так. Шум приемлемый
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
из 5 небольших апельсинов получилось 2 таких стаканчика сока, мякоть в нем есть, конечно, видно, когда постоит. Работает мощно, жмых довольно влажный, но из него вряд ли можно что-то еще выжать. Понравилась
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алёна Д.

Достоинства:


Комментарий:
внешне отлично..пришла быстро...но иногда скорость доставки...бывает не в тему, Зато спасибо не опоздали...вот только фиксаторы какие то хлипкие...Брала в подарок ...мужчине ..боюсь мужские руки "разберутся" с ними в очень короткие сроки....
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александра Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала напугалась от такой резвости) уже на завтрак выпили натуральный апельсиновый сок)
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
хусанбой т.

Достоинства:


Комментарий:
Всем советую самый хороший блендер
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый, думаю что неплохие товары Хюндай выпускает.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Айза Т.

Достоинства:


Комментарий:
Этот прибор значительно упростил приготовление свежего сока по утрам. Благодаря удобной конструкции, мыть его легко и быстро. Получающийся сок получается насыщенным и вкусным. Однозначно рекомендую этот прибор всем любителям здорового образа жизни. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Екатерина Таран

Достоинства:


Комментарий:
с первого раза все понравилось,сок получился на ура,будем и дальше пробовать,пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Рамиля Рафильевна

Достоинства:


Комментарий:
Всем советую! Отдельное спасибо производителю, и продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Рифат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер машинка чтобы долго служила бы.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, опробовал все понравилось. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Муслимшои Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь. купил уже вторую для родителей.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Галина З.

Достоинства:


Комментарий:
мне все понравилось, упаковка хорошая , пока работает отлично, надеюсь не сломается.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Илона П.

Достоинства:


Комментарий:
Уже запускали 3 раза, работает шумно, но не критично, всё равно дольше минуты не стоит её нагружать, жмых практически сухой, будет влажный если вовремя не промывать сито, отличный компактный
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Andrey D.

Достоинства:


Комментарий:
Притензий нет, за свои деньги топ. Выжимает хорошо, контейнер с мякотью легко снимается и моется
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Сделали сок из моркови.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Жмых почти сухой. Сок давит немного с мякотью,но для меня это плюс. Без перерыва работает всего 1 минуту, но успела 1 кг. яблок пропустить. Для бюджетного прибора вполне достойный.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок. Подарок очень понравился не слишком шумная, со своими функциями справляется отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Соковыжималка красивая, маленькая (раньше были у меня все гиганты)) и очень удобная. Разбирать и собирать легко и просто - это важно для меня. Мощная. на ура выжала сок из моркови и редьки. Моя новая подружка мне очень нравится.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Дошла хорошо. Очень понравилась. Работает отлично. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алена П.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная соковыжималка. Разбирается и моется хорошо, На присосках Цена устраивает и функционально тьма тоже. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Терехова Алла

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная соковыжималка по интересной цене. сок из моркови выжимает, из яблок - тоже. на мой взгляд это лучший показатель качества. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Машина зверь. Орёт, как тигр. Со сеоей задачей справляется. Хотелось бы потише и дизайн посодиднее. Но, за такую цену оставила. Посмотрим, как дальше.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая соковыжималка, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Мария О.

Достоинства:


Комментарий:
сделала сок из 4 морковин, получился большой стакан. нетихая, но быстрая, легко разбирается для мытья и приятная на вид и ощупь) жмых достаточно сухой. цена приятная.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая, соковыжималка, спасибо огромное.


Соковыжималка центробежная Hyundai HY-JE1625 черный/зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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