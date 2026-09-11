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Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая

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Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 1
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 2
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 3
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 4
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 5
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 6
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 7
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 8
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 9
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 10
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 11
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 12
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 13
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 14
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 15
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 16
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 17
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 18
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 19
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 20
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 21
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 22
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 23
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 24
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 25
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 26
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 27
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 28
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 29
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 30
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 31
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 32
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 33
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 34
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
0.6
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 1
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 2
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 3
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 4
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 5
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 6
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 7
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 8
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 9
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 10
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 11
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 12
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 13
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 14
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 15
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 16
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 17
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 18
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 19
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 20
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 21
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 22
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 23
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 24
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 25
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 26
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 27
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 28
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 29
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 30
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 31
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 32
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 33
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 34
  • Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501517
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Максимальная скорость вращения шнека
55
Длина шнура
1.05
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
55
Комплектация
соковыжималка, толкатель, щеточка
Габариты (ШхВхГ)
19х34х17 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х18
Вес, кг.
2.04

Описание товара Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая

Scarlett SC-JE50S59 – прибор для приготовления натурального сока. Устройство выжимает сок при помощи шнека, позволяя извлечь максимум жидкости из фруктов, ягод, овощей и зелени. Соковыжималка работает на малых оборотах и не нагревает перерабатываемые продукты. Благодаря этому сок не окисляется и сохраняет все полезные свойства. В комплекте есть 2 резервуара – для сока (600 мл) и для жмыха (600 мл). Во время работы устройство не скользит по поверхности за счет прорезиненных ножек. Компактный размер прибора позволяет хранить его на столешнице для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
55
Длина шнура
1.05
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
55
Комплектация
соковыжималка, толкатель, щеточка
Габариты (ШхВхГ)
19х34х17 см
Страна производитель
Китай
Описание
Scarlett SC-JE50S59 – прибор для приготовления натурального сока. Устройство выжимает сок при помощи шнека, позволяя извлечь максимум жидкости из фруктов, ягод, овощей и зелени. Соковыжималка работает на малых оборотах и не нагревает перерабатываемые продукты. Благодаря этому сок не окисляется и сохраняет все полезные свойства. В комплекте есть 2 резервуара – для сока (600 мл) и для жмыха (600 мл). Во время работы устройство не скользит по поверхности за счет прорезиненных ножек. Компактный размер прибора позволяет хранить его на столешнице для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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