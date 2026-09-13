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Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный

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Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 1
Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 2
Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 3
Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 4
Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 5
Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 6
Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
300
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.28
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 1
  • Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 2
  • Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 3
  • Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 4
  • Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 5
  • Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 6
  • Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703788
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
300
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.28
Реверс
да
Управление
кнопочное
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.26
Комплектация
отдельная чаша для сока, отдельная чаша для жмыха
Габариты (ШхВхГ)
0.26x0.24x0.25 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х24
Вес, кг.
2.7

Описание товара Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный

Шнековая соковыжималка VITEK VT-3715 – уникальная находка для тех, кто любит натуральные соки и заботится о своем здоровье! Благодаря технологии холодного прессового отжима в соке сохраняются все витамины и микроэлементы. Главный принцип работы соковыжималки – это медленное (80-100 об/мин.) вращение шнека, продавливающего продукт и исключающего его нагрев. Ширина горловины (48 мм) не предусматривает загрузку целых плодов. Проталкивать кусочки овощей и фруктов можно с помощью пластикового толкателя, который идет в комплекте. В модели VT-3715 установлен эффективный, с низким уровнем шума DC-мотор. Носик для сока оборудован крышкой, с помощью которой можно прекратить подачу сока, когда нужно освободить емкость. Это защищает от проливания капель жидкости на поверхность. В соковыжималке предусмотрено два контейнера: для сока 0,28 л. и мякоти 0,36 л. Прибор также оснащен специальной системой защиты от перегрева электромотора: соковыжималка автоматически отключится в случае его перегрева. Шнековая соковыжималка VT-3715 – это идеальное решение для тех, кто ценит удобство, экономию места на кухне и полезные соки для всей семьи.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
300
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.28
Реверс
да
Управление
кнопочное
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.26
Комплектация
отдельная чаша для сока, отдельная чаша для жмыха
Развернуть
Габариты (ШхВхГ)
0.26x0.24x0.25 м
Страна производитель
Китай
Описание
Шнековая соковыжималка VITEK VT-3715 – уникальная находка для тех, кто любит натуральные соки и заботится о своем здоровье! Благодаря технологии холодного прессового отжима в соке сохраняются все витамины и микроэлементы. Главный принцип работы соковыжималки – это медленное (80-100 об/мин.) вращение шнека, продавливающего продукт и исключающего его нагрев. Ширина горловины (48 мм) не предусматривает загрузку целых плодов. Проталкивать кусочки овощей и фруктов можно с помощью пластикового толкателя, который идет в комплекте. В модели VT-3715 установлен эффективный, с низким уровнем шума DC-мотор. Носик для сока оборудован крышкой, с помощью которой можно прекратить подачу сока, когда нужно освободить емкость. Это защищает от проливания капель жидкости на поверхность. В соковыжималке предусмотрено два контейнера: для сока 0,28 л. и мякоти 0,36 л. Прибор также оснащен специальной системой защиты от перегрева электромотора: соковыжималка автоматически отключится в случае его перегрева. Шнековая соковыжималка VT-3715 – это идеальное решение для тех, кто ценит удобство, экономию места на кухне и полезные соки для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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