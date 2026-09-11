Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный
Соковыжималка BQ представляет собой элегантное решение для любителей свежих цитрусовых соков. Эта стильная модель в серебристо-черной цветовой гамме идеально впишется в интерьер любой кухни. Легкая, весом всего 0,00171 кг, она не займет много места на вашей кухонной полке и будет удобной в использовании и хранении. Соковыжималка BQ оснащена мощным мотором на 125 Вт, который обеспечивает максимальную эффективность при получении сока из цитрусовых фруктов. С одной скоростью работы вы сможете легко и быстро приготовить вкусный и полезный сок, который сохранит все витамины и полезные вещества. Объем емкости для сока составляет 0,25 литра, что идеально подойдет для приготовления одной порции свежего сока прямо в чашку или стакан, благодаря системе прямой подачи. Устройство имеет механическое управление, что гарантирует простоту и надежность в эксплуатации. Металлический корпус не только придает соковыжималке современный и изысканный вид, но и обеспечивает долговечность и прочность прибора. Отсутствие функции реверса и импульсного режима делает использование прибора более интуитивно простым и легким для пользователя. Максимальная скорость вращения шнека составляет 75 об/мин, что дает возможность получать сок с минимальным окислением, сохраняя его натуральный вкус и свежесть. Шнур длиной 0,85 метра обеспечивает удобство подключения к электрической сети в любой части кухни. Соковыжималка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность в сочетании с красивым дизайном и надежными материалами.
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