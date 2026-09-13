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Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая

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Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая - фото 1
Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая - фото 2
Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Мощность, Вт
40
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
0.5
  • Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая - фото 1
  • Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая - фото 2
  • Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714036
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Основной цвет
белый
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Мощность, Вт
40
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Комплектация
большой и малый конусы
Габариты (ШхВхГ)
165 x 255 x 150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х16
Вес, кг.
1

Описание товара Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая

Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая

Отзывы о товаре Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Основной цвет
белый
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Мощность, Вт
40
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Комплектация
большой и малый конусы
Габариты (ШхВхГ)
165 x 255 x 150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка Ariete 417 (00C041701AR0), белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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