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Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-G3402

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Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
290x241x200
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3402 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703854
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
24.1
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
серый
Прочее
индикация включения, отсек для намотки шнура
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, крышка, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
290x241x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х20
Вес, кг.
1.97

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3402

Hyundai HYK-G3402 – это эргономичный современный чайник со скрытым нагревательным элементом и минимальным временем кипячения. Устройство вмещает до 1.7 л жидкости за один раз. Его стенки выполнены из стекла, которое не только создаёт приятный декоративный эффект, но также помогает удерживать тепло. На один из боков чайника нанесена индикация налитого объёма, представленная в литрах и приблизительном количестве чашек. По ней удобно ориентироваться, если чаепитие запланировано на несколько персон. При этом пустым девайс включить невозможно – сработает система защиты. В конце каждого цикла данная модель выключается автоматически. Также Hyundai HYK-G3402 оборудован яркой индикацией, которая срабатывает, когда чайник активируется. Подставка устройства имеет 360-градусную конструкцию, так что чайник на неё можно ставить в любом положении. Прибор имеет минималистичный дизайн и интерфейс. Однако если в процессе его эксплуатации возникнут вопросы, ответы на них можно найти в инструкции, идущей в комплекте с Hyundai HYK-G3402. Она написана полностью на русском языке. Благодаря хорошей выдаваемой мощности нагревательного элемента 2200 Вт устройство за считанные минуты нагреет до состояния кипения даже полный предусмотренный объём. Крышка Hyundai HYK-G3402 легко снимается по щелчку и не люфтит в закрытом состоянии. Все детали чайника точно подобраны и с точностью собраны.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G3402




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
24.1
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
серый
Прочее
индикация включения, отсек для намотки шнура
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, крышка, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
290x241x200
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYK-G3402 – это эргономичный современный чайник со скрытым нагревательным элементом и минимальным временем кипячения. Устройство вмещает до 1.7 л жидкости за один раз. Его стенки выполнены из стекла, которое не только создаёт приятный декоративный эффект, но также помогает удерживать тепло. На один из боков чайника нанесена индикация налитого объёма, представленная в литрах и приблизительном количестве чашек. По ней удобно ориентироваться, если чаепитие запланировано на несколько персон. При этом пустым девайс включить невозможно – сработает система защиты. В конце каждого цикла данная модель выключается автоматически. Также Hyundai HYK-G3402 оборудован яркой индикацией, которая срабатывает, когда чайник активируется. Подставка устройства имеет 360-градусную конструкцию, так что чайник на неё можно ставить в любом положении. Прибор имеет минималистичный дизайн и интерфейс. Однако если в процессе его эксплуатации возникнут вопросы, ответы на них можно найти в инструкции, идущей в комплекте с Hyundai HYK-G3402. Она написана полностью на русском языке. Благодаря хорошей выдаваемой мощности нагревательного элемента 2200 Вт устройство за считанные минуты нагреет до состояния кипения даже полный предусмотренный объём. Крышка Hyundai HYK-G3402 легко снимается по щелчку и не люфтит в закрытом состоянии. Все детали чайника точно подобраны и с точностью собраны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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