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Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-G4508

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Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1700
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
225x215x190
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4508 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703759
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1700
Цвет
серый
Комплектация
чайник, крышка, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
225x215x190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
1.48

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G4508

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Электрический чайник Hyundai HYK-G4508 — это идеальный помощник для любителей горячих напитков. С объемом 1.5 литра он отлично подходит для приготовления чая или кофе для всей семьи. ? Корпус чайника выполнен из прочного стекла, что не только придает ему стильный вид, но и позволяет контролировать уровень воды благодаря внешним индикаторам. ? Мощность в 1700 Вт обеспечивает быстрое кипячение, а закрытый нагревательный элемент гарантирует безопасность и легкость в уходе. ? Механическое управление делает использование чайника простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко настроить его на нужный режим. ? Чайник оснащен подсветкой воды, которая создает приятную атмосферу во время приготовления напитков. Синяя подсветка добавляет современный штрих в дизайн. ? Удобная подставка с возможностью вращения позволяет легко снимать чайник и ставить его обратно, что особенно удобно на кухне с ограниченным пространством. ?? Обратите внимание на минимальный уровень воды — 0.5 литра, чтобы избежать перегрева и продлить срок службы устройства. ? Hyundai HYK-G4508 — это сочетание функциональности и стиля, которое станет отличным дополнением вашей кухни!

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G4508




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1700
Цвет
серый
Комплектация
чайник, крышка, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
225x215x190
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Электрический чайник Hyundai HYK-G4508 — это идеальный помощник для любителей горячих напитков. С объемом 1.5 литра он отлично подходит для приготовления чая или кофе для всей семьи. ? Корпус чайника выполнен из прочного стекла, что не только придает ему стильный вид, но и позволяет контролировать уровень воды благодаря внешним индикаторам. ? Мощность в 1700 Вт обеспечивает быстрое кипячение, а закрытый нагревательный элемент гарантирует безопасность и легкость в уходе. ? Механическое управление делает использование чайника простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко настроить его на нужный режим. ? Чайник оснащен подсветкой воды, которая создает приятную атмосферу во время приготовления напитков. Синяя подсветка добавляет современный штрих в дизайн. ? Удобная подставка с возможностью вращения позволяет легко снимать чайник и ставить его обратно, что особенно удобно на кухне с ограниченным пространством. ?? Обратите внимание на минимальный уровень воды — 0.5 литра, чтобы избежать перегрева и продлить срок службы устройства. ? Hyundai HYK-G4508 — это сочетание функциональности и стиля, которое станет отличным дополнением вашей кухни!
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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