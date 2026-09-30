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Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S4017

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Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 17
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 18
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 19
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 20
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 21
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 22
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 23
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 24
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 25
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 26
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 27
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 28
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 29
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 30
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 31
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Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 33
Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x222x159
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 17
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 18
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 19
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 20
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 21
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 22
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 23
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 24
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 25
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 26
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 27
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 28
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 29
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 30
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 31
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 32
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 33
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4017 - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703679
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x222x159
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х18
Вес, кг.
1.28

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4017

Электрический чайник Hyundai HYK-S4017 в строгом черном исполнении сочетает в себе элегантный дизайн, высокую функциональность и исключительную безопасность. Мощность в 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды, а вместительный объем в 1.7 литра позволяет приготовить достаточно горячих напитков для семьи или компании друзей. Особенностью данной модели является двойной теплоизолированный корпус. Внешняя часть корпуса изготовлена из термостойкого пластика, и не нагревается, что защищает от случайных ожогов. Внутренняя бесшовная колба из аустенитной стали 304, не протекает, не впитывает запахи и не выделяет вредных примесей. Сталь устойчива к окислению и коррозии. Hyundai HYK-S4017 предлагает 13 настраиваемых температурных режимов (от 40 до 100 градусов Цельсия) с шагом в 5 градусов, что позволяет точно подобрать нужную температуру для разных сортов чая, кофе, настоек, компотов, детского питания и других напитков. Предусмотрена функция поддержания температуры, которая сохранит воду горячей в течение необходимого времени. Интуитивно понятный дисплей отображает текущую температуру. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Фильтр от накипи гарантирует чистоту воды, а автоматическое отключение и защита от включения без воды делают использование безопасным. Звуковой сигнал оповестит о закипании.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4017




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x222x159
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-S4017 в строгом черном исполнении сочетает в себе элегантный дизайн, высокую функциональность и исключительную безопасность. Мощность в 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды, а вместительный объем в 1.7 литра позволяет приготовить достаточно горячих напитков для семьи или компании друзей. Особенностью данной модели является двойной теплоизолированный корпус. Внешняя часть корпуса изготовлена из термостойкого пластика, и не нагревается, что защищает от случайных ожогов. Внутренняя бесшовная колба из аустенитной стали 304, не протекает, не впитывает запахи и не выделяет вредных примесей. Сталь устойчива к окислению и коррозии. Hyundai HYK-S4017 предлагает 13 настраиваемых температурных режимов (от 40 до 100 градусов Цельсия) с шагом в 5 градусов, что позволяет точно подобрать нужную температуру для разных сортов чая, кофе, настоек, компотов, детского питания и других напитков. Предусмотрена функция поддержания температуры, которая сохранит воду горячей в течение необходимого времени. Интуитивно понятный дисплей отображает текущую температуру. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Фильтр от накипи гарантирует чистоту воды, а автоматическое отключение и защита от включения без воды делают использование безопасным. Звуковой сигнал оповестит о закипании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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