Чайник электрический Hyundai HYK-S4017
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4017
Электрический чайник Hyundai HYK-S4017 в строгом черном исполнении сочетает в себе элегантный дизайн, высокую функциональность и исключительную безопасность. Мощность в 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды, а вместительный объем в 1.7 литра позволяет приготовить достаточно горячих напитков для семьи или компании друзей. Особенностью данной модели является двойной теплоизолированный корпус. Внешняя часть корпуса изготовлена из термостойкого пластика, и не нагревается, что защищает от случайных ожогов. Внутренняя бесшовная колба из аустенитной стали 304, не протекает, не впитывает запахи и не выделяет вредных примесей. Сталь устойчива к окислению и коррозии. Hyundai HYK-S4017 предлагает 13 настраиваемых температурных режимов (от 40 до 100 градусов Цельсия) с шагом в 5 градусов, что позволяет точно подобрать нужную температуру для разных сортов чая, кофе, настоек, компотов, детского питания и других напитков. Предусмотрена функция поддержания температуры, которая сохранит воду горячей в течение необходимого времени. Интуитивно понятный дисплей отображает текущую температуру. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Фильтр от накипи гарантирует чистоту воды, а автоматическое отключение и защита от включения без воды делают использование безопасным. Звуковой сигнал оповестит о закипании.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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