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Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S4606

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Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 17
Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 17
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4606 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703660
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Съемная крышка
нет
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4606

Электрический чайник Hyundai HYK-S4606 имеет мощность в 2200 Вт для быстрого закипания, а вместительный объем в 1.7 литра позволяет приготовить достаточно напитков для всей семьи или компании друзей. Данная модель выделяется своим интуитивно понятным сенсорным управлением Touch в одно касание, что делает использование простым и приятным. Большой информационный дисплей наглядно отображает текущую температуру воды. Функция «памяти» позволяет сохранять предпочтительные параметры. Hyundai HYK-S4606 предлагает 5 настраиваемых температурных режимов (40, 70, 80, 90 и 100 градусов Цельсия), а также функцию поддержания температуры, что позволяет точно подобрать нужную температуру для разных сортов чая, кофе, настоек, компотов и приготовления детского питания. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев и упрощает уход за чайником. Автоматическое отключение и защита от включения без воды повышают безопасность использования. Звуковой сигнал оповещает о закипании. Удобная подставка с вращением на 360 градусов и кнопка открытия крышки создают дополнительный комфорт при использовании. Корпус из качественного металла в кремовом цвете придает чайнику элегантный и современный вид, который гармонично впишется в любой кухонный интерьер.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4606




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Съемная крышка
нет
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-S4606 имеет мощность в 2200 Вт для быстрого закипания, а вместительный объем в 1.7 литра позволяет приготовить достаточно напитков для всей семьи или компании друзей. Данная модель выделяется своим интуитивно понятным сенсорным управлением Touch в одно касание, что делает использование простым и приятным. Большой информационный дисплей наглядно отображает текущую температуру воды. Функция «памяти» позволяет сохранять предпочтительные параметры. Hyundai HYK-S4606 предлагает 5 настраиваемых температурных режимов (40, 70, 80, 90 и 100 градусов Цельсия), а также функцию поддержания температуры, что позволяет точно подобрать нужную температуру для разных сортов чая, кофе, настоек, компотов и приготовления детского питания. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев и упрощает уход за чайником. Автоматическое отключение и защита от включения без воды повышают безопасность использования. Звуковой сигнал оповещает о закипании. Удобная подставка с вращением на 360 градусов и кнопка открытия крышки создают дополнительный комфорт при использовании. Корпус из качественного металла в кремовом цвете придает чайнику элегантный и современный вид, который гармонично впишется в любой кухонный интерьер.
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Доставка
Отзывы


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