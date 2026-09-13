Чайник электрический Hyundai HYK-S4606
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4606
Электрический чайник Hyundai HYK-S4606 имеет мощность в 2200 Вт для быстрого закипания, а вместительный объем в 1.7 литра позволяет приготовить достаточно напитков для всей семьи или компании друзей. Данная модель выделяется своим интуитивно понятным сенсорным управлением Touch в одно касание, что делает использование простым и приятным. Большой информационный дисплей наглядно отображает текущую температуру воды. Функция «памяти» позволяет сохранять предпочтительные параметры. Hyundai HYK-S4606 предлагает 5 настраиваемых температурных режимов (40, 70, 80, 90 и 100 градусов Цельсия), а также функцию поддержания температуры, что позволяет точно подобрать нужную температуру для разных сортов чая, кофе, настоек, компотов и приготовления детского питания. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев и упрощает уход за чайником. Автоматическое отключение и защита от включения без воды повышают безопасность использования. Звуковой сигнал оповещает о закипании. Удобная подставка с вращением на 360 градусов и кнопка открытия крышки создают дополнительный комфорт при использовании. Корпус из качественного металла в кремовом цвете придает чайнику элегантный и современный вид, который гармонично впишется в любой кухонный интерьер.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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