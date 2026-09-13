Чайник электрический Hyundai HYK-S3505
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S3505
Электрочайник HYUNDAI сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии, предлагая оптимальные функциональные возможности для комфортного использования. С мощностью 2200 Вт, этот чайник быстро вскипятит воду, экономя ваше время. Объем 1,5 литра идеально подойдет как для небольшой семьи, так и для угощения гостей. Чайник оснащен удобным терморегулятором, позволяющим установить желаемую температуру воды, что является идеальным решением для заваривания различных видов чая и других напитков, требующих определенного температурного режима. Тип нагревательного элемента – закрытый, что способствует долгому сроку службы устройства и легкому уходу за ним. Практичная съемная крышка позволяет удобно добавлять воду и очищать чайник. Чёрный цвет в сочетании с корпусом из металла и пластика придаёт чайнику стильный и современный вид, который гармонично впишется в любой интерьер кухни. Электрочайник HYUNDAI – это надежность, функциональность и эстетика в каждой детали.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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