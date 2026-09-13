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Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S3505

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Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x205x170
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3505 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703648
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
260x205x170
Размеры в упаковке, см
26х21х17
Вес, кг.
1.22

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S3505

Электрочайник HYUNDAI сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии, предлагая оптимальные функциональные возможности для комфортного использования. С мощностью 2200 Вт, этот чайник быстро вскипятит воду, экономя ваше время. Объем 1,5 литра идеально подойдет как для небольшой семьи, так и для угощения гостей. Чайник оснащен удобным терморегулятором, позволяющим установить желаемую температуру воды, что является идеальным решением для заваривания различных видов чая и других напитков, требующих определенного температурного режима. Тип нагревательного элемента – закрытый, что способствует долгому сроку службы устройства и легкому уходу за ним. Практичная съемная крышка позволяет удобно добавлять воду и очищать чайник. Чёрный цвет в сочетании с корпусом из металла и пластика придаёт чайнику стильный и современный вид, который гармонично впишется в любой интерьер кухни. Электрочайник HYUNDAI – это надежность, функциональность и эстетика в каждой детали.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S3505




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
260x205x170
Описание
Электрочайник HYUNDAI сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии, предлагая оптимальные функциональные возможности для комфортного использования. С мощностью 2200 Вт, этот чайник быстро вскипятит воду, экономя ваше время. Объем 1,5 литра идеально подойдет как для небольшой семьи, так и для угощения гостей. Чайник оснащен удобным терморегулятором, позволяющим установить желаемую температуру воды, что является идеальным решением для заваривания различных видов чая и других напитков, требующих определенного температурного режима. Тип нагревательного элемента – закрытый, что способствует долгому сроку службы устройства и легкому уходу за ним. Практичная съемная крышка позволяет удобно добавлять воду и очищать чайник. Чёрный цвет в сочетании с корпусом из металла и пластика придаёт чайнику стильный и современный вид, который гармонично впишется в любой интерьер кухни. Электрочайник HYUNDAI – это надежность, функциональность и эстетика в каждой детали.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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