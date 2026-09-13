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Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 16
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 17
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
23
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 16
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 17
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703626
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
23
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
нет
Мощность духовки
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х38х33
Вес, кг.
5.8

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный

Мини-печь Hyundai MIO-HY072 – это эргономичный прибор, в котором предусмотрены различные режимы приготовления пищи. Устройство управляется тремя поворотными регуляторами. Средний отвечает за выбор направления нагрева: снизу, сверху или с обоих направлений сразу, он же и активирует печь. Верхний регулятор изменяет температуру внутри данной модели (от 100 до 250 градусов), а самый нижний задаёт время приготовления до 120 минут, но таймер включается по желанию, устройство работает и без него, если надо. Внутреннее пространство Hyundai MIO-HY072 составляет 23 л, этого достаточно для приготовления большой порции блюда на целую семью. Благодаря мощности 1500 Вт готовка проходит быстро, и духовка быстро набирает рабочую температуру. За процессом термической обработки можно в реальном времени наблюдать через горизонтальную стеклянную дверь Hyundai MIO-HY072. Стекло не только даёт полный обзор, но и прекрасно держит жар. В комплекте с данной моделью поставляются противень с отсоединяемой ручкой и съёмная решётка. Также в печи предусмотрен специальный поддон для крошек и масла, который значительно облегчает уход за устройством.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
23
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Развернуть
Дисплей
нет
Мощность духовки
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 – это эргономичный прибор, в котором предусмотрены различные режимы приготовления пищи. Устройство управляется тремя поворотными регуляторами. Средний отвечает за выбор направления нагрева: снизу, сверху или с обоих направлений сразу, он же и активирует печь. Верхний регулятор изменяет температуру внутри данной модели (от 100 до 250 градусов), а самый нижний задаёт время приготовления до 120 минут, но таймер включается по желанию, устройство работает и без него, если надо. Внутреннее пространство Hyundai MIO-HY072 составляет 23 л, этого достаточно для приготовления большой порции блюда на целую семью. Благодаря мощности 1500 Вт готовка проходит быстро, и духовка быстро набирает рабочую температуру. За процессом термической обработки можно в реальном времени наблюдать через горизонтальную стеклянную дверь Hyundai MIO-HY072. Стекло не только даёт полный обзор, но и прекрасно держит жар. В комплекте с данной моделью поставляются противень с отсоединяемой ручкой и съёмная решётка. Также в печи предусмотрен специальный поддон для крошек и масла, который значительно облегчает уход за устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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