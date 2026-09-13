Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 – это эргономичный прибор, в котором предусмотрены различные режимы приготовления пищи. Устройство управляется тремя поворотными регуляторами. Средний отвечает за выбор направления нагрева: снизу, сверху или с обоих направлений сразу, он же и активирует печь. Верхний регулятор изменяет температуру внутри данной модели (от 100 до 250 градусов), а самый нижний задаёт время приготовления до 120 минут, но таймер включается по желанию, устройство работает и без него, если надо. Внутреннее пространство Hyundai MIO-HY072 составляет 23 л, этого достаточно для приготовления большой порции блюда на целую семью. Благодаря мощности 1500 Вт готовка проходит быстро, и духовка быстро набирает рабочую температуру. За процессом термической обработки можно в реальном времени наблюдать через горизонтальную стеклянную дверь Hyundai MIO-HY072. Стекло не только даёт полный обзор, но и прекрасно держит жар. В комплекте с данной моделью поставляются противень с отсоединяемой ручкой и съёмная решётка. Также в печи предусмотрен специальный поддон для крошек и масла, который значительно облегчает уход за устройством.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный