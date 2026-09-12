Мини-печь Hyundai MIO-HY095 45л. 2000Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Объем
45 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Мощность
2000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703497
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минипечи
Внутреннее покрытие
антипригарное
Длина сетевого шнура
0.9
Индикаторы
включения
Основной цвет
черный
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, таймер, подсветка, 6 режимов
Объем
45 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Управление
механическое
Мощность
2000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х44х43
Вес, кг.
7.5
Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY095 45л. 2000Вт черный
Жарьте рыбу и стейки на решетке-гриль, запекайте птицу, готовьте ароматные пироги и булочки на десерт в мини-печи Hyundai MIO-HY095. Благодаря внушительному объему камеры в 45 л в нее легко поместится небольшая индейка, утка или целая пицца. Высокий показатель мощности – 2000 Вт – позволит быстро нагреть камеру до нужной температуры.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Минипечи
Внутреннее покрытие
антипригарное
Длина сетевого шнура
0.9
Индикаторы
включения
Основной цвет
черный
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, таймер, подсветка, 6 режимов
Объем
45 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Развернуть
Управление
механическое
Мощность
2000 Вт
Страна производитель
Китай
Жарьте рыбу и стейки на решетке-гриль, запекайте птицу, готовьте ароматные пироги и булочки на десерт в мини-печи Hyundai MIO-HY095. Благодаря внушительному объему камеры в 45 л в нее легко поместится небольшая индейка, утка или целая пицца. Высокий показатель мощности – 2000 Вт – позволит быстро нагреть камеру до нужной температуры.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
Мини-печь Hyundai MIO-HY095 45л. 2000Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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