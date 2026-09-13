Утюг Vitek VT-1268 2800Вт

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703591
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Быстро и качественно привести в порядок костюм или платье позволит утюг VITEK VT-1268 — самый мощный в данном сегменте бренда: его максимальная мощность составляет 2800 Вт, а паровой удар — до 160 г/мин. Утюг обеспечит дополнительную безопасность, так как автоматически отключится, если оставить его без движения. Утюг способен работать как в режиме сухого глажения, так и отпаривания (в том числе вертикального). По желанию вы можете воспользоваться функцией тонкого разбрызгивания. Объем резервуара для воды, необходимой для отпаривания, — 400 мл. Подошва прибора имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, которое обеспечивает невероятно легкое скольжение по любому виду ткани. Особому комфорту в использовании прибора способствует встроенная система защиты от накипи, а также система самоочистки и функция «Антикапля».
Быстро и качественно привести в порядок костюм или платье позволит утюг VITEK VT-1268 — самый мощный в данном сегменте бренда: его максимальная мощность составляет 2800 Вт, а паровой удар — до 160 г/мин. Утюг обеспечит дополнительную безопасность, так как автоматически отключится, если оставить его без движения. Утюг способен работать как в режиме сухого глажения, так и отпаривания (в том числе вертикального). По желанию вы можете воспользоваться функцией тонкого разбрызгивания. Объем резервуара для воды, необходимой для отпаривания, — 400 мл. Подошва прибора имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, которое обеспечивает невероятно легкое скольжение по любому виду ткани. Особому комфорту в использовании прибора способствует встроенная система защиты от накипи, а также система самоочистки и функция «Антикапля».
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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