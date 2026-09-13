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Утюг Vitek VT-1268 2800Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Vitek VT-1268 2800Вт

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Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 1
Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 2
Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 3
Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 4
Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 5
Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 6
Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 7
Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 8
Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 1
  • Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 2
  • Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 3
  • Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 4
  • Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 5
  • Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 6
  • Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 7
  • Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 8
  • Утюг Vitek VT-1268 2800Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703591
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
синий
Прочее
противокапельная система
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2800
Объём резервуара для воды
400
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х14
Вес, кг.
1.7

Описание товара Утюг Vitek VT-1268 2800Вт

Быстро и качественно привести в порядок костюм или платье позволит утюг VITEK VT-1268 — самый мощный в данном сегменте бренда: его максимальная мощность составляет 2800 Вт, а паровой удар — до 160 г/мин. Утюг обеспечит дополнительную безопасность, так как автоматически отключится, если оставить его без движения. Утюг способен работать как в режиме сухого глажения, так и отпаривания (в том числе вертикального). По желанию вы можете воспользоваться функцией тонкого разбрызгивания. Объем резервуара для воды, необходимой для отпаривания, — 400 мл. Подошва прибора имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, которое обеспечивает невероятно легкое скольжение по любому виду ткани. Особому комфорту в использовании прибора способствует встроенная система защиты от накипи, а также система самоочистки и функция «Антикапля».

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-1268 2800Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
синий
Прочее
противокапельная система
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2800
Объём резервуара для воды
400
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро и качественно привести в порядок костюм или платье позволит утюг VITEK VT-1268 — самый мощный в данном сегменте бренда: его максимальная мощность составляет 2800 Вт, а паровой удар — до 160 г/мин. Утюг обеспечит дополнительную безопасность, так как автоматически отключится, если оставить его без движения. Утюг способен работать как в режиме сухого глажения, так и отпаривания (в том числе вертикального). По желанию вы можете воспользоваться функцией тонкого разбрызгивания. Объем резервуара для воды, необходимой для отпаривания, — 400 мл. Подошва прибора имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, которое обеспечивает невероятно легкое скольжение по любому виду ткани. Особому комфорту в использовании прибора способствует встроенная система защиты от накипи, а также система самоочистки и функция «Антикапля».
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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