Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный
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Характеристики
Описание товара Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный
Быстро и легко привести в идеальное состояние одежду поможет утюг VITEK VT-8327 с номинальной потребляемой мощностью 2400 Вт. Температурные режимы переключаются механически плавным поворотом регулятора. Бережное отношение к ткани гарантировано, так как подошва прибора имеет уникальное керамическое покрытие UniCera, обеспечивающее сверхлегкое скольжение. Помимо сухого глажения с режимом разбрызгивания, в утюге есть функция вертикального отпаривания (максимальный паровой удар 145 г/мин). Объем резервуара для воды составляет 440 мл. Пользоваться прибором очень удобно, благодаря функции антикапля, системе самоочистки и встроенной защите от накипи. К тому же устройство отключается автоматически, если его оставить без движения. Купите утюг VITEK VT-8327, который позаботится о том, чтобы вы всегда выглядели безупречно! Основные характеристики: Тип: утюг Мощность: 2400 Вт Материал подошвы: подошва UniCera уникальное двойное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани Паровой удар: 145 г/мин Вертикальное отпаривание: да Автоматическое отключение: да Система самоочистки: да Функция разбрызгивания: да Противокапельная система: да Защита от накипи: да Объeм резервуара для воды: 440 мл Регулировка подачи пара: да Шаровое крепление шнура: да Длина сетевого шнура: 1,8 Цвет: черный Комплектация: Утюг Инструкция
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Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
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Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
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