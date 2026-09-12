Top.Mail.Ru
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Hyundai HYK-G3804

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
240x212x180
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703431
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
240x212x180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.18

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3804

Hyundai HYK-G3804 оснащён прозрачными стенками и яркой внутренней подсветкой. С помощью имеющихся 2200 Вт мощности электрический чайник нагревает воду до состояния кипятка за пару минут. Максимально он вмещает до 1.7 л – этого объёма хватает на чаепитие большой семьи. Корпус девайса изготовлен из боросиликатного стекла. Выбор пал на этот материал неслучайно, ведь именно данная разновидность стекла наилучшим образом удерживает температуру и долгое время не даст жидкости остыть. На бока удобно нанесена градация, с помощью которой можно судить о том, насколько наполнен прибор. Когда Hyundai HYK-G3804 включается, срабатывает специальная индикация, по которой легко определить, закончился ли цикл. Ей служит подсветка, установленная в дно устройства. Пустым прибор активировать не получится – для этого в нём присутствует специальная система защиты. Нагревательный элемент данной модели спрятан в корпус, а её подставка позволяет чайнику проворачиваться на 360 градусов. Крышка Hyundai HYK-G3804 открывается по щелчку кнопки. В носик электрического чайника встроен мелкодисперсный фильтр, не дающий накипи проникать в чашку во время налива.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G3804




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
240x212x180
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYK-G3804 оснащён прозрачными стенками и яркой внутренней подсветкой. С помощью имеющихся 2200 Вт мощности электрический чайник нагревает воду до состояния кипятка за пару минут. Максимально он вмещает до 1.7 л – этого объёма хватает на чаепитие большой семьи. Корпус девайса изготовлен из боросиликатного стекла. Выбор пал на этот материал неслучайно, ведь именно данная разновидность стекла наилучшим образом удерживает температуру и долгое время не даст жидкости остыть. На бока удобно нанесена градация, с помощью которой можно судить о том, насколько наполнен прибор. Когда Hyundai HYK-G3804 включается, срабатывает специальная индикация, по которой легко определить, закончился ли цикл. Ей служит подсветка, установленная в дно устройства. Пустым прибор активировать не получится – для этого в нём присутствует специальная система защиты. Нагревательный элемент данной модели спрятан в корпус, а её подставка позволяет чайнику проворачиваться на 360 градусов. Крышка Hyundai HYK-G3804 открывается по щелчку кнопки. В носик электрического чайника встроен мелкодисперсный фильтр, не дающий накипи проникать в чашку во время налива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Hyundai HYK-G3804 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...