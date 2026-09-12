Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования даже в случае непредвиденных перебоев с электроснабжением. Эта модель ИБП сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, что делает её незаменимой в любых условиях, требующих защиты электрической сети. Основные характеристики SMARTWATT включают активную мощность 1600 Вт и полную мощность 2000 В·А, обеспечивая достаточную энергоемкость для поддержания работы критически важных устройств. Технология чистой синусоиды гарантирует высококачественное напряжение, что особенно важно для чувствительных приборов. Линейно-интерактивная топология помогает стабилизировать входное напряжение, предотвращая повреждение оборудования вследствие скачков или перепадов. SMARTWATT защищает как локальную сеть, так и телефонную линию, что предотвращает возможные перебои в передаче данных. Устройство оснащено 7 розетками с питанием от батареи, обеспечивающими минимальное время переключения — всего 10 мс. В режиме полной нагрузки ИБП способен работать до 1 минуты, что дает возможность надежно сохранить данные и корректно завершить работу систем. Вес устройства составляет 21,3 кг, а его универсальный форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость установки, позволяя использовать его как в напольных стойках, так и в настольных конфигурациях. Как представитель бренда SMARTWATT, данный ИБП сочетает в себе высокую производительность и долговечность, идеально подходя для малых и средних предприятий, а также для домашних пользователей, которым требуется защита от перебоев в питании.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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