Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
7
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702622
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
260
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
7
Количество розеток с питанием от батареи
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х13
Вес, кг.
21.3

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования даже в случае непредвиденных перебоев с электроснабжением. Эта модель ИБП сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, что делает её незаменимой в любых условиях, требующих защиты электрической сети. Основные характеристики SMARTWATT включают активную мощность 1600 Вт и полную мощность 2000 В·А, обеспечивая достаточную энергоемкость для поддержания работы критически важных устройств. Технология чистой синусоиды гарантирует высококачественное напряжение, что особенно важно для чувствительных приборов. Линейно-интерактивная топология помогает стабилизировать входное напряжение, предотвращая повреждение оборудования вследствие скачков или перепадов. SMARTWATT защищает как локальную сеть, так и телефонную линию, что предотвращает возможные перебои в передаче данных. Устройство оснащено 7 розетками с питанием от батареи, обеспечивающими минимальное время переключения — всего 10 мс. В режиме полной нагрузки ИБП способен работать до 1 минуты, что дает возможность надежно сохранить данные и корректно завершить работу систем. Вес устройства составляет 21,3 кг, а его универсальный форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость установки, позволяя использовать его как в напольных стойках, так и в настольных конфигурациях. Как представитель бренда SMARTWATT, данный ИБП сочетает в себе высокую производительность и долговечность, идеально подходя для малых и средних предприятий, а также для домашних пользователей, которым требуется защита от перебоев в питании.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
260
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
7
Количество розеток с питанием от батареи
7
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования даже в случае непредвиденных перебоев с электроснабжением. Эта модель ИБП сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, что делает её незаменимой в любых условиях, требующих защиты электрической сети. Основные характеристики SMARTWATT включают активную мощность 1600 Вт и полную мощность 2000 В·А, обеспечивая достаточную энергоемкость для поддержания работы критически важных устройств. Технология чистой синусоиды гарантирует высококачественное напряжение, что особенно важно для чувствительных приборов. Линейно-интерактивная топология помогает стабилизировать входное напряжение, предотвращая повреждение оборудования вследствие скачков или перепадов. SMARTWATT защищает как локальную сеть, так и телефонную линию, что предотвращает возможные перебои в передаче данных. Устройство оснащено 7 розетками с питанием от батареи, обеспечивающими минимальное время переключения — всего 10 мс. В режиме полной нагрузки ИБП способен работать до 1 минуты, что дает возможность надежно сохранить данные и корректно завершить работу систем. Вес устройства составляет 21,3 кг, а его универсальный форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость установки, позволяя использовать его как в напольных стойках, так и в настольных конфигурациях. Как представитель бренда SMARTWATT, данный ИБП сочетает в себе высокую производительность и долговечность, идеально подходя для малых и средних предприятий, а также для домашних пользователей, которым требуется защита от перебоев в питании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...