Top.Mail.Ru
Наушники Havit I62 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Havit I62 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Havit I62 Black - фото 1
Наушники Havit I62 Black - фото 2
Наушники Havit I62 Black - фото 3
Наушники Havit I62 Black - фото 4
Наушники Havit I62 Black - фото 5
Наушники Havit I62 Black - фото 6
Наушники Havit I62 Black - фото 7
Наушники Havit I62 Black - фото 8
Наушники Havit I62 Black - фото 9
Наушники Havit I62 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Havit I62 Black - фото 1
  • Наушники Havit I62 Black - фото 2
  • Наушники Havit I62 Black - фото 3
  • Наушники Havit I62 Black - фото 4
  • Наушники Havit I62 Black - фото 5
  • Наушники Havit I62 Black - фото 6
  • Наушники Havit I62 Black - фото 7
  • Наушники Havit I62 Black - фото 8
  • Наушники Havit I62 Black - фото 9
  • Наушники Havit I62 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702301
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, г.
280

Описание товара Наушники Havit I62 Black

Беспроводные полноразмерные накладные наушники Havit I62 – это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт. Они оснащены встроенными 40-мм динамиками, которые обеспечивают высококачественное стереозвучание и мощный бас. Благодаря улучшенной звукоизоляции, вы сможете легко изолироваться от внешнего шума и наслаждаться любимой музыкой без помех.

Отзывы о товаре Наушники Havit I62 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Описание
Беспроводные полноразмерные накладные наушники Havit I62 – это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт. Они оснащены встроенными 40-мм динамиками, которые обеспечивают высококачественное стереозвучание и мощный бас. Благодаря улучшенной звукоизоляции, вы сможете легко изолироваться от внешнего шума и наслаждаться любимой музыкой без помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Havit I62 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...