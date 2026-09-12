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Наушники Havit H630BT Pro Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Havit H630BT Pro Pink

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Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 1
Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 2
Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 3
Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 4
Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 1
  • Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 2
  • Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 3
  • Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 4
  • Наушники Havit H630BT Pro Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702298
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Характеристики

Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
розовый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, г.
260

Описание товара Наушники Havit H630BT Pro Pink

Havit представляет стильные и функциональные беспроводные накладные наушники в элегантном розовом цвете. Эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт. Основная особенность модели — беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает свободу движений и удобство использования. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для звонков и видео-чатов. Вы оцените систему активного шумоподавления, которая эффективно блокирует внешние звуки, позволяя полностью погрузиться в мир музыки без лишних помех. Съемный кабель дает дополнительное удобство и гибкость в использовании — легко подключите наушники напрямую к устройству, когда это необходимо. Эти наушники разработаны с учётом длительных сессий прослушивания: время работы на одном заряде составляет впечатляющие 50 часов. Это позволит вам наслаждаться любимыми треками и подкастами на протяжении нескольких дней без необходимости поиска зарядного устройства. Havit продолжает радовать своих покупателей сочетанием передовых технологий и продуманного дизайна. Эти наушники станут вашим верным спутником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Наушники Havit H630BT Pro Pink




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Характеристики
Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
розовый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Описание
Havit представляет стильные и функциональные беспроводные накладные наушники в элегантном розовом цвете. Эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт. Основная особенность модели — беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает свободу движений и удобство использования. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для звонков и видео-чатов. Вы оцените систему активного шумоподавления, которая эффективно блокирует внешние звуки, позволяя полностью погрузиться в мир музыки без лишних помех. Съемный кабель дает дополнительное удобство и гибкость в использовании — легко подключите наушники напрямую к устройству, когда это необходимо. Эти наушники разработаны с учётом длительных сессий прослушивания: время работы на одном заряде составляет впечатляющие 50 часов. Это позволит вам наслаждаться любимыми треками и подкастами на протяжении нескольких дней без необходимости поиска зарядного устройства. Havit продолжает радовать своих покупателей сочетанием передовых технологий и продуманного дизайна. Эти наушники станут вашим верным спутником в повседневной жизни.
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Доставка
Отзывы


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