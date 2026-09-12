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Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый

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Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 1
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 2
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 3
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 4
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 5
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 6
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 7
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 8
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 9
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 10
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 11
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 12
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 13
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 14
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 15
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 16
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 17
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 18
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 19
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 20
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 21
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 22
Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания
120 Вт
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 1
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 2
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 3
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 4
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 5
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 6
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 7
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 8
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 9
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 10
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 11
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 12
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 13
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 14
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 15
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 16
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 17
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 18
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 19
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 20
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 21
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 22
  • Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702243
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, комплект насадок, тканевый чехол для паровой швабры, документация
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
функция сбора жидкостей
Уровень шума
86
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х31х23
Вес, кг.
7.6

Описание товара Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый

Вертикальные пылесосы StarWind представляют собой мощные и универсальные устройства для эффективной уборки вашего дома. Они оснащены цельной трубой всасывания и имеют впечатляющую потребляемую мощность в 1800 Вт, что позволяет быстро и качественно справляться с любыми загрязнениями. Пылесосы питаются от сети, обеспечивая стабильную и продолжительную работу. Главная особенность этих моделей — использование контейнера в качестве пылесборника, что делает процесс очистки более удобным и позволяет экономить на покупке мешков. Емкость контейнера составляет 0,5 литра, что достаточно для проведения нескольких циклов уборки без необходимости его очистки. Пылесосы поддерживают различные типы уборки: сухую, влажную и паровую. Это значит, что вы можете эффективно удалять пыль, а также заботиться о деликатных поверхностях и текстильных покрытиях с помощью пара. Уровень шума составляет 86 дБ, что позволяет использовать устройство в любое время, не доставляя дискомфорта окружающим. Длина сетевого шнура — 5 метров, что предоставляет свободу передвижения по комнате без необходимости перетыкания вилки. Основной цвет данных моделей — элегантный серый, который впишется в любой интерьер. Вес пылесоса составляет 7,6 кг, что обеспечивает стабильное и уверенное управление устройством. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяет быстро адаптировать работу пылесоса под различные поверхности и степени загрязнения. Бренд StarWind также включает в комплект Li-Pol аккумулятор, что расширяет возможности пылесоса в плане удобства его хранения и заряда. Эти вертикальные пылесосы StarWind — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, мощность и функциональность, объединенные в одном устройстве.

Отзывы о товаре Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, комплект насадок, тканевый чехол для паровой швабры, документация
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
функция сбора жидкостей
Уровень шума
86
Питание
от сети
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы StarWind представляют собой мощные и универсальные устройства для эффективной уборки вашего дома. Они оснащены цельной трубой всасывания и имеют впечатляющую потребляемую мощность в 1800 Вт, что позволяет быстро и качественно справляться с любыми загрязнениями. Пылесосы питаются от сети, обеспечивая стабильную и продолжительную работу. Главная особенность этих моделей — использование контейнера в качестве пылесборника, что делает процесс очистки более удобным и позволяет экономить на покупке мешков. Емкость контейнера составляет 0,5 литра, что достаточно для проведения нескольких циклов уборки без необходимости его очистки. Пылесосы поддерживают различные типы уборки: сухую, влажную и паровую. Это значит, что вы можете эффективно удалять пыль, а также заботиться о деликатных поверхностях и текстильных покрытиях с помощью пара. Уровень шума составляет 86 дБ, что позволяет использовать устройство в любое время, не доставляя дискомфорта окружающим. Длина сетевого шнура — 5 метров, что предоставляет свободу передвижения по комнате без необходимости перетыкания вилки. Основной цвет данных моделей — элегантный серый, который впишется в любой интерьер. Вес пылесоса составляет 7,6 кг, что обеспечивает стабильное и уверенное управление устройством. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяет быстро адаптировать работу пылесоса под различные поверхности и степени загрязнения. Бренд StarWind также включает в комплект Li-Pol аккумулятор, что расширяет возможности пылесоса в плане удобства его хранения и заряда. Эти вертикальные пылесосы StarWind — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, мощность и функциональность, объединенные в одном устройстве.
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Отзывы


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