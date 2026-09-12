Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый
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Характеристики
Описание товара Пылесос паровой Starwind SSV9555 1800Вт темно-серый/серебристый
Вертикальные пылесосы StarWind представляют собой мощные и универсальные устройства для эффективной уборки вашего дома. Они оснащены цельной трубой всасывания и имеют впечатляющую потребляемую мощность в 1800 Вт, что позволяет быстро и качественно справляться с любыми загрязнениями. Пылесосы питаются от сети, обеспечивая стабильную и продолжительную работу. Главная особенность этих моделей — использование контейнера в качестве пылесборника, что делает процесс очистки более удобным и позволяет экономить на покупке мешков. Емкость контейнера составляет 0,5 литра, что достаточно для проведения нескольких циклов уборки без необходимости его очистки. Пылесосы поддерживают различные типы уборки: сухую, влажную и паровую. Это значит, что вы можете эффективно удалять пыль, а также заботиться о деликатных поверхностях и текстильных покрытиях с помощью пара. Уровень шума составляет 86 дБ, что позволяет использовать устройство в любое время, не доставляя дискомфорта окружающим. Длина сетевого шнура — 5 метров, что предоставляет свободу передвижения по комнате без необходимости перетыкания вилки. Основной цвет данных моделей — элегантный серый, который впишется в любой интерьер. Вес пылесоса составляет 7,6 кг, что обеспечивает стабильное и уверенное управление устройством. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяет быстро адаптировать работу пылесоса под различные поверхности и степени загрязнения. Бренд StarWind также включает в комплект Li-Pol аккумулятор, что расширяет возможности пылесоса в плане удобства его хранения и заряда. Эти вертикальные пылесосы StarWind — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, мощность и функциональность, объединенные в одном устройстве.
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