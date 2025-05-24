Пылесос беспроводной, моющий Dreame H11 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR21A)

Источник: Я ндекс Маркет

Ирина Р.



Отличный пылесос, ни разу не пожалела, что взяли эту модель. Очень нравится функция самоочистки после уборки, а также нравится то, что его можно разобрать чтобы почистить от волос и пыли. Даже после с виду чистых полов грязная вода реально грязная)) Конечно расстраивает то, что вдоль плинтуса и в углах он не пролезает, приходится вручную протирать, но это все равно быстрее чем сначала пылесосить квартиру, а потом мыть полы, ползать с ведром и тд Думали сначала брать позже еще робот пылесос, но сейчас пока понимаю, что он не нужен. На квартиру 43кв.м с лихвой хватает заряда. Один раз, когда тщательно мыла пол (проходилась по несколько раз в одном месте), пришлось доливать воды. Если делать поддерживающую уборку каждый/через день, то в принципе и одной заливки хватает. Если учитывать, что для самоочистки в баке должна быть в баке вода, все равно остается В общем эмоции от покупки крайне положительные!