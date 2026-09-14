Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple
Вертикальные пылесосы BQ представляют собой идеальное сочетание эффективности и стильного дизайна, подходящее для современного дома. С весом всего 3,2 кг, эти устройства легко перемещать и использовать для очистки различных поверхностей. Пылесос оснащен мощным аккумулятором ёмкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 40 минут бесперебойной работы после полной зарядки в течение 5 часов. Модель предлагает удобство благодаря контейнеру для сбора пыли объемом 0,6 литра, что упрощает процесс его очистки. Телескопическая труба всасывания и регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяют легко адаптировать устройство под ваши нужды. Пылесос поддерживает как сухую, так и влажную уборку, обеспечивая универсальность и комфорт в использовании. Благодаря потребляемой мощности в 250 Вт, пылесосы BQ эффективно справляются с устранением загрязнений, поддерживая чистоту в вашем доме. Кроме того, с уровнем шума в 75 дБ, они работают достаточно тихо, не создавая излишнего дискомфорта. Модели представлены в двух стильных цветах — черном и фиолетовом, что позволяет выбрать вариант, идеально вписывающийся в ваш интерьер. Аккумулятор Li-Ion обеспечивает долгий срок службы устройства, а контейнерный тип пылесборника делает вертикальные пылесосы BQ практичным выбором для ежедневного использования.
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