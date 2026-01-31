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Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный

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Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 1
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 2
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 3
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 4
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 5
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 6
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 7
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 8
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 9
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 10
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 11
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 12
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 13
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 14
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 15
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 16
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 17
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 18
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 19
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 20
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 21
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 22
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 23
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 24
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 25
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 26
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 27
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 28
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 29
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 30
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 31
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 32
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 33
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 34
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 35
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 36
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 37
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 38
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 39
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 40
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 41
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 42
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 43
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 44
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 45
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 46
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания
120 Вт
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 1
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 2
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 3
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 4
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 5
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 6
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 7
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 8
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 9
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 10
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 11
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 12
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 13
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 14
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 15
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 16
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 17
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 18
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 19
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 20
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 21
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 22
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 23
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 24
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 25
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 26
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 27
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 28
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 29
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 30
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 31
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 32
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 33
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 34
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 35
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 36
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 37
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 38
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 39
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 40
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 41
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 42
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 43
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 44
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 45
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 46
  • Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702238
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, документация, набор насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Функциональные особенности
индикатор заполнения пылесборника
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Станция для хранения
Нет
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х16х15
Вес, кг.
1.63

Описание товара Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный

Ручной пылесос (handstick) StarWind SCH1550 изготовлен брендом STARWIND. Ручной пылесос предназначен для очистки небольших поверхностей и сбора мелкого мусора в труднодоступных местах. Благодаря своей компактности и небольшому весу, пылесос добирается до самых дальних уголков. Модель с мощностью всасывания меньше 100 ватт подойдёт для лёгкой и быстрой уборки пыли с гладких поверхностей. Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 1 л. Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный

Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, очень легкий и прекрасно работает!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, документация, набор насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Функциональные особенности
индикатор заполнения пылесборника
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания
120 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Станция для хранения
Нет
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной пылесос (handstick) StarWind SCH1550 изготовлен брендом STARWIND. Ручной пылесос предназначен для очистки небольших поверхностей и сбора мелкого мусора в труднодоступных местах. Благодаря своей компактности и небольшому весу, пылесос добирается до самых дальних уголков. Модель с мощностью всасывания меньше 100 ватт подойдёт для лёгкой и быстрой уборки пыли с гладких поверхностей. Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 1 л. Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, очень легкий и прекрасно работает!


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